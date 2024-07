Mit einem ETF auf den DAX Index kann in die größten 40 Unternehmen aus Deutschland investiert werden. Durch die Investition in ein Land, die Konzentration auf nur wenige Werte und mit Schwerpunkten auf wenige Branchen, kann ein Klumpenrisiko bestehen. Schließlich verdienen viele Unternehmen aus dem DAX ihr Geld nicht allein in Deutschland, aber die Wertentwicklung hängt in großen Teilen von der Entwicklung der deutschen Wirtschaft ab.