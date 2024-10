Der Dax schlägt schon seit Jahren die zweite Reihe – die Gründe

Steigende Zinsen belasten Nebenwerte der Dax-Familie

Noch vor einigen Jahren galt die zweite und dritte Reihe der deutschen Aktien-Hierarchie als besonders vielversprechend. Das hat sich in der jüngeren Vergangenheiten gedreht. Fairerweise muss man jedoch an dieser Stelle dazu sagen, dass auf Sicht von Jahrzehnten Nebenwerte vorne liegen. Die Logik dieser Überrenditen geht so: Anleger sehen bei kleineren Unternehmen das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen, da sie oft flexibler und innovativer auf Marktveränderungen reagieren können als Großkonzerne. Zudem bergen sie höhere Risiken, was an der Börse der Gegenspieler der Chance ist.

Doch hat sich das Bild mittlerweile geändert. „Ein wichtiger Faktor für die Underperformance von MDax und SDax ist das aktuelle Zinsumfeld. In den letzten Jahren sind die Zinsen weltweit stark gestiegen, was insbesondere kleinere und mittelgroße Unternehmen unter Druck setzt. Diese Firmen sind häufig höher verschuldet als ihre großen Dax-Pendants und daher stärker von Zinserhöhungen betroffen, da sie weniger leicht an Kapital kommen. Die steigenden Finanzierungskosten drücken auf die Margen und dämpfen die Investitionsmöglichkeiten“, so Klatt.

Dax-Konzerne haben dagegen meist besseren Zugang zu Kapitalmärkten und können sich günstiger refinanzieren. Das verschafft ihnen in Zeiten hoher Zinsen einen entscheidenden Vorteil und kann sich in stärkerer Marktperformance widerspiegeln. Da jedoch, das Zinsniveau wieder auf dem Rückzug ist, könnten Nebenwerte wieder gestärkt werden. Hierzu haben wir für dich in der Extra-Magazin-Ausgabe 5/2024 berichtet. Schau also gleich zu unserem Shop.

ETF-Boom: Anleger bevorzugen Dax-Investments

Ein weiterer Grund für das Erstarken des Leitindex sehen Experten auch im ETF-Boom, der Geld in Richtung der Großkonzerne lenkt. „Immer mehr Anleger setzen auf passive Anlageinstrumente, um ihr Geld breit gestreut und kostengünstig zu investieren. Besonders beliebt sind ETFs, die den DAX abbilden, wie etwa der iShares Core DAX UCITS ETF (WKN: 593393). Dieser ETF hat mittlerweile ein Fonds-Volumen von rund 6,1 Milliarden Euro – ein Vielfaches dessen, was alle MDAX-ETFs zusammen auf die Waage bringen“, sagt Klatt. Die hohe Nachfrage nach Dax-ETFs verstärkt also die Konzentration des Kapitals auf die größten Aktien-Unternehmen.