Die Rekordjagd des Dax: Jetzt verstärkt auf Deutschland setzen?

Der Dax jagt von Rekord zu Rekord – und viele fragen sich: Soll ich jetzt nach einer Verbesserung der Konjunktur deutlich mehr auf deutsche Aktien setzen?

19,4 Prozent Plus im ersten Halbjahr 2025 und rund 30 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten – damit lässt der Dax nicht nur den S&P 500 (gut 5 %) und den Euro Stoxx 50 (rund 8 %) alt aussehen. „Im internationalen Wettbewerb um den attraktivsten Aktienmarkt liegt der deutsche in diesem Jahr weit vorne“, sagt Jan Viebig, Chief Investment Officer bei ODDO BHF. Und das alles trotz einer immer noch wachstumsschwachen deutschen Wirtschaft, die laut Regierung bestenfalls stagniert. Doch die Aussichten hellen sich leicht auf. Experten rechnen im kommenden Jahr mit einem Wirtschaftswachstum um etwa einem Prozent. Das ist immer noch nicht die Welt, aber nach drei Rezessionsjahren ein Hoffnungsschimmer.