Viele Menschen, die sich zum ersten Mal mit der Börse und dem Thema Geldanlage beschäftigen, machen häufig Fehler, die leicht vermieden werden könnten, wenn man sie von Anfang an kennen würde. Als Anfängerin oder Anfänger kann es schwierig sein, sich in der komplexen Welt der Geldanlage zurechtzufinden und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Dieser Ratgeber zeigt einige der häufigsten Anfängerfehler auf und gibt Tipps, wie man sie vermeiden kann, um erfolgreich in die Welt der Geldanlage einzusteigen. Mit diesem Wissen kannst du deine Chancen auf eine erfolgreiche Investmentkarriere erhöhen und Verluste minimieren.