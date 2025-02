Der beste Dividenden Tracker

Warum sollte ich mein Dividenden-Portfolio analysieren?

Wer ein Dividenden-Portfolio aufgebaut hat, sollte die wichtigsten Kennzahlen wie Dividendenerträge, Länder- und Branchengewichtungen, Dividendenhöhe oder die persönliche Dividendenrendite regelmäßig überprüfen. Die meisten Broker bieten hier jedoch keine Unterstützung an. Daher haben sich mittlerweile verschiedene Softwareanbieter am Markt etabliert, die es Anlegern ermöglichen, ihre verschiedenen Portfolios in einer Software zu erfassen (Stichwort: Portfolio-Tracker). Auf Basis der synchronisierten Daten bieten die Anbieter dann umfangreiche Analysefunktionen an.