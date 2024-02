Mit einem Entnahmerechner kann anhand verschiedener Szenarien berechnet werden, welche monatlichen Auszahlungen aus einem Vermögen möglich sind. Dies ist der umgekehrte Ansatz wie beim Sparplanrechner. Wichtig: Es kann zwischen der so genannten ewigen Rente, also der Rente ohne Kapitalverzehr, und der begrenzten Rentenlaufzeit mit Kapitalverzehr gewählt werden. Für Haushalte, die in erster Linie an ihre Kinder vererben wollen, ist die ewige Rente sinnvoll. Wer hingegen sein Vermögen zu Lebzeiten selbst aufbrauchen möchte, wird sich eher für den vollständigen Kapitalverzehr entscheiden.