ETF-Entnahmeplan: Monatliche Auszahlungen erreichen

Für einen Auszahlpan bieten sich besonders kostengünstige, breit gestreute Welt-ETFs an. Aber auch ETF-Portfolios oder ETF-Portfoliokonzepte sind im Rahmen eines Auszahlplans interessant.

Einzelne ETFs

Das ETF-Angebot bietet Anlegerinnen und Anlegern zahlreiche Möglichkeiten, um sich ein individuelles ETF-Portfolio zu erstellen. Der Auszahlplan kann auf einen einzelnen ETF oder auch auf mehrere ETFs angewendet werden. Die Möglichkeiten sind daher nahezu unbegrenzt. Zu komplex sollte das Portfolio aus unserer Sicht allerdings nicht sein, denn es muss ja auch gepflegt werden, z.B. durch ein jährliches Rebalancing. Hier kann es bei vielen ETFs schnell komplex werden.

Im Bereich ETF-Musterportfolios haben wir über 100 ETF-Portfolios zusammengestellt. Einige setzen dabei sogar auf nur zwei ETFs. Lass dich gerne davon inspirieren.

Portfolio-ETFs

Eine pflegeleichte, wenn auch etwas teurere Alternative stellen Portfolio-ETFs dar. Dies sind fertige ETF-Portfolios, in die über ein Wertpapier investiert werden kann. Der Portfolio-ETF liegt dann in deinem Depot. Die Bank verkauft davon dann monatlich Anteile und schreibt den Betrag deinem Konto gut.

Das Management der ETFs, die Wiederanlage von Erträgen sowie das jährliche Rebalancing wird dann von dem Anbieter direkt im Portfolio-ETF vorgenommen. Als Anleger oder Anlegerin brauchst du dich also nicht selbst darum zu kümmern.

Inzwischen gibt es auch Portfolio-ETFs mit unterschiedlichen Aktienquoten. Welche Produkte es gibt, haben wir in einem extra Multi-Asset-ETF Leitfaden zusammengestellt. Zudem kannst du diese ETFs direkt über unsere ETF-Suche aufrufen.