Wenn man Geld anlegt und daraus Erträge erzielt, kommt man an der Kapitalertragsteuer (KapESt) nicht vorbei. Sie wird immer dann fällig, wenn Einkünfte aus Kapitalvermögen entstehen – zum Beispiel Zinsen auf dem Tagesgeldkonto, Dividenden aus Aktien oder Gewinne beim Verkauf von Fonds und ETFs. Auch Erträge aus Zertifikaten fallen darunter.

Geregelt ist die Kapitalertragsteuer im Einkommensteuergesetz (EStG). In der Praxis wird die Steuer in Deutschland meist automatisch von Banken und Finanzinstituten einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Erzielt man Kapitalerträge im Ausland, kann es ebenfalls sein, dass Kapitalertragsteuer anfällt. Kurz gesagt: Immer wenn Geld für einen arbeitet, möchte auch der Staat seinen Anteil daran haben.