Die Kapitalertragsteuer bezeichnet allgemein die Steuer, die auf Einkünfte aus Kapitalanlagen wie Zinsen, Dividenden oder Kursgewinnen erhoben wird. Immer dann, wenn man Erträge aus Kapitalvermögen erzielt, fällt grundsätzlich Kapitalertragsteuer an.

Von Abgeltungssteuer spricht man, wenn die Steuer automatisch von einer Bank oder einem anderen inländischen Finanzinstitut einbehalten und direkt an das Finanzamt abgeführt wird. In diesem Fall ist die Steuerschuld mit dem Steuerabzug vollständig beglichen und eine gesonderte Angabe in der Steuererklärung normalerweise nicht erforderlich. Erwirtschaftet man Kapitalerträge im Ausland, erfolgt hingegen kein automatischer Steuerabzug. In solchen Fällen müssen die Erträge über die Anlage KAP in der Steuererklärung selbst angegeben werden.