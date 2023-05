Sparerpauschbetrag – Steuern sparen leicht gemacht

In der Theorie kann ein Freistellungsauftrag bis zum letzten Werktag des laufenden Jahres bei der depotführenden Bank eingerichtet werden. In der Praxis verlangen viele Banken, aufgrund des bürokratischen Aufwands, dass Anlegende dies bis spätestens Mitte Dezember tun. Da rückwirkende Anträge nicht wirksam sind und der Freibetrag dann nicht mehr geltend gemacht werden kann, sollten Anlegende die Erteilung ihrer Freistellungsaufträge also nicht auf die lange Bank schieben und idealerweise spätestens bis Anfang Dezember aktiv werden.