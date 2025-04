Freistellungsauftrag: Kapitalerträge steuerfrei sichern

Wurde zu viel Abgeltungssteuer gezahlt – etwa weil Freistellungsaufträge nicht optimal verteilt wurden – lässt sich der Betrag über die Anlage KAP in der Einkommensteuererklärung zurückholen. Dabei gibt man sämtliche Kapitalerträge sowie bereits abgeführte Steuern an.

Zusätzlich können Verluste aus Wertpapiergeschäften mit Gewinnen desselben Kalenderjahres verrechnet werden (Verlusttöpfe).

Ein Verlustrücktrag in andere Jahre ist jedoch nicht möglich. Wer also die Aufteilung seiner Freistellungsaufträge verpasst hat, kann sich so zumindest einen Teil der Steuerlast zurückholen.