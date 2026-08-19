Was ist ein Wertpapierdepot?

Anbieter von Wertpapierdepots im Vergleich

Was bieten die Direktbanken?

Bei Direktbanken und Neobrokern sind die Konditionen für den Wertpapierhandel deutlich günstiger als bei Filialinstituten. Durch Marketingkooperationen mit ETF-Anbietern können bei vielen Instituten bestimmte ETFs sogar kostenlos gekauft oder im Rahmen eines ETF-Sparplans bespart werden. Direktbanken sind de facto rund um die Uhr über das Internet per Computer oder App erreichbar. Mit Webinaren und ausführlichen Informationen auf ihren Websites können sich Anlegerinnen und Anleger zu Fragen der Geldanlage weiterbilden.

Was spricht für und gegen Filialbanken?

Wer dagegen sein Girokonto bei der Filialbank um die Ecke führt und alle Geldgeschäfte in einer Hand behalten möchte, muss mit höheren Gebühren beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren rechnen und zahlt meist auch Depotgebühren für die Verwahrung der Papiere. Im Gegenzug bieten Filialbanken auch eine Wertpapierberatung an.

Eine Wertpapierberatung gibt es aber oft nicht mit ETFs, denn an den besonders kostengünstigen ETFs verdienen die Banken kaum - sie kassieren lediglich die Kauf- und Verkaufsgebühren, wie sie beispielsweise auch bei einer herkömmlichen Aktienorder anfallen.

Tipp: Wer sein Depot bei seiner Hausbank führen möchte, sollte sich erkundigen, ob es dort möglich ist, das Depot online zu führen und Aufträge selbst über das Internet zu erteilen. Das spart in der Regel Geld.