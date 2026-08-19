ETFs verkaufen

Natürlich kann es auch sein, dass sich der ETF nicht so entwickelt, wie du es dir erhofft hast und du deswegen den ETF verkaufen willst. Um nicht noch mehr ins Minus zu geraten, kann es bei einer negativen Entwicklung der Kurse und keiner Aussicht auf langfristige Besserung, z.B. bei Themen-ETFs aufgrund zu geringer Diversifikation, sinnvoll sein, die Verluste der Kapitalanlage zu realisieren. Dennoch sollte die Entscheidung gut überlegt sein: Denn die Anlage in ETFs ist für gewöhnlich eine langfristige Form der Investition.

Wer ausreichend breit gestreut und langfristig, z.B. mit einer Buy-and-hold-Strategie in einen Welt-Aktien-ETF, investiert, auch in Krisen nicht in Panik verfällt und Durchhaltevermögen zeigt, kann langfristig belohnt werden. Das die Wertentwicklungen von ETFs Schwankungen ausgesetzt sein können, ist dabei vollkommen normal. Insbesondere kann eine genaue Entwicklung nicht prognostiziert werden, sodass sich auch fallende Kurse langfristig wieder erholen dürften und mögliche Verluste mehrerer Jahre oder sogar Jahrzehnte wieder ausgleichen können.