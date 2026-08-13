Mit dem Altersvorsorgedepot (AVD) gibt es erstmals eine staatlich geförderte Altersvorsorge, die konsequent auf ETFs setzt. Du erhältst Zulagen von bis zu 540 Euro im Jahr sowie Kinderzulagen und kannst von einem Steuervorteil durch steuerfreies Wachstum in der Ansparphase profitieren.

Mit unserem Altersvorsorgedepot-Rechner kannst du berechnen, wie hoch dein Kapital zum Rentenbeginn ist und welche monatliche Nettorente dir nach Steuern und Sozialabgaben bleibt. Auf Wunsch stellt der Rechner das Ergebnis auch einem ungeförderten ETF-Sparplan in einem normalen Depot gegenüber.