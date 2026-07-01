Robeco ETFs
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Robeco wurde 1929 in Rotterdam gegründet und zählt heute zu den international führenden Vermögensverwaltern. Das Unternehmen konzentriert sich auf aktiv verwaltete Strategien in den Bereichen Aktien und Anleihen und hat sich dabei besondere Expertise in den Bereichen quantitative Investments, thematische Investments, Nachhaltigkeit und Investments in Schwellenländern aufgebaut.
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