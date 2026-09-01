Depot Vergleich

Angebot

Beim Angebot ist vor allem auf die handelbaren Wertpapiere zu achten. Nicht jeder Broker bietet den Handel aller Wertpapierarten an. Wenn du an einem bestimmten Börsenplatz handeln möchtest, solltest du prüfen, ob dieser auch vom Broker angeboten wird. Wenn du noch am Anfang deiner Investmentkarriere stehst, solltest du prüfen, ob und zu welchen Konditionen ETF-Sparpläne oder Aktiensparpläne angeboten werden. Dies kannst du über die ETF-Suche oder die Aktien-Suche herausfinden.

Kosten

Bei den Kosten solltest du besonders darauf achten, ob der Anbieter zusätzliche Depotgebühren verlangt. Diese würden die Rendite deines Depots schmälern. Auch auf die Ordergebühren für den Wertpapierhandel solltest du achten. Bei einigen Anbietern ist der Handel kostenlos, andere berechnen eine fixe Ordergebühr, wieder andere kombinieren einen fixen Betrag mit einer prozentualen Ordergebühr. Achte auch darauf, ob es eine Mindestordergröße gibt.

Service & Nutzerkomfort

Im Bereich Service & Nutzerkomfort sind die Depotangebote vergleichbar. Es ist jedoch zu prüfen, auf welchem Weg Wertpapieraufträge erteilt werden können. Alle Banken bieten die Möglichkeit des Desktop-Handels an. Viele Banken bieten zusätzlich den Handel über eine App an. Größere Unterschiede gibt es bei den Kinder- und Gemeinschaftskonten. Diese Depotvarianten werden meist von Direktbanken angeboten. Günstige Neobroker bieten oft keine Kinder- und Gemeinschaftskonten an. Hier besteht noch Nachholbedarf.

Sicherheit

In puncto Sicherheit spielt die Einlagensicherung eine zentrale Rolle. Wichtig sind dabei das Land, das für die Einlagensicherung verantwortlich ist, sowie die Höhe der abgesicherten Beträge. Darüber hinaus geben der Unternehmenssitz und die Banklizenz weitere Hinweise auf die Seriosität des Depotanbieters. Eine Regulierung durch eine anerkannte Aufsichtsbehörde sorgt zusätzlich für Transparenz.