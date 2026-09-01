Die besten Depots im Vergleich
Diese Punkte sollten bei der Entscheidung für ein Depot in Betracht gezogen werden.
In Deutschland gibt es rund 23 Millionen Wertpapierdepots. Nahezu jede Bank bietet den Handel mit Wertpapieren wie Aktien, ETFs, Fonds oder Anleihen an. Doch die Angebote und Gebühren unterscheiden sich zum Teil erheblich. Besonders günstig sind Depots bei Direktbanken und Neobrokern.
Die Redaktion von extraETF.com hat die Angebote der Anbieter unter die Lupe genommen. Für jeden Depotanbieter haben wir einen ausführlichen Testbericht erstellt, der die Stärken und Schwächen der Angebote beleuchtet. So erfährst du immer aktuell, welche Bank das beste Depot anbietet.
Wir sagen dir, worauf du bei der Depotwahl achten solltest.
Wie funktioniert der Depot Vergleich?
Wir testen in regelmäßigen Abständen die Angebote aller Depot-Anbieter nach vier übergeordneten Kriterien: Angebot, Kosten, Service & Nutzerkomfort und Sicherheit. Die vier Kategorien werden nach Wichtigkeit und Relevanz für den durchschnittlichen Anlegenden gewichtet.
- Angebot: 20 Prozent
- Kosten: 50 Prozent
- Service & Nutzerkomfort: 20 Prozent
- Sicherheit: 10 Prozent
Bei jedem Testkriterium gibt es maximal 5 Punkte (es wird auf halbe Punkte auf‑ bzw. abgerundet). Am Ende ergibt sich daraus die Gesamtpunktzahl bzw. unsere Sternebewertung.
Worauf sollte ich bei der Wahl eines Depots achten?
Bei der Auswahl eines Depots solltest du besonders auf das Angebot und die Kosten achten. In diesen Bereichen gibt es die größten Unterschiede zwischen den Brokern. Der Service & der Nutzerkomfort sowie die Sicherheit sind meist vergleichbar.
Angebot
Beim Angebot ist vor allem auf die handelbaren Wertpapiere zu achten. Nicht jeder Broker bietet den Handel aller Wertpapierarten an. Wenn du an einem bestimmten Börsenplatz handeln möchtest, solltest du prüfen, ob dieser auch vom Broker angeboten wird. Wenn du noch am Anfang deiner Investmentkarriere stehst, solltest du prüfen, ob und zu welchen Konditionen ETF-Sparpläne oder Aktiensparpläne angeboten werden. Dies kannst du über die ETF-Suche oder die Aktien-Suche herausfinden.
Kosten
Bei den Kosten solltest du besonders darauf achten, ob der Anbieter zusätzliche Depotgebühren verlangt. Diese würden die Rendite deines Depots schmälern. Auch auf die Ordergebühren für den Wertpapierhandel solltest du achten. Bei einigen Anbietern ist der Handel kostenlos, andere berechnen eine fixe Ordergebühr, wieder andere kombinieren einen fixen Betrag mit einer prozentualen Ordergebühr. Achte auch darauf, ob es eine Mindestordergröße gibt.
Service & Nutzerkomfort
Im Bereich Service & Nutzerkomfort sind die Depotangebote vergleichbar. Es ist jedoch zu prüfen, auf welchem Weg Wertpapieraufträge erteilt werden können. Alle Banken bieten die Möglichkeit des Desktop-Handels an. Viele Banken bieten zusätzlich den Handel über eine App an. Größere Unterschiede gibt es bei den Kinder- und Gemeinschaftskonten. Diese Depotvarianten werden meist von Direktbanken angeboten. Günstige Neobroker bieten oft keine Kinder- und Gemeinschaftskonten an. Hier besteht noch Nachholbedarf.
Sicherheit
In puncto Sicherheit spielt die Einlagensicherung eine zentrale Rolle. Wichtig sind dabei das Land, das für die Einlagensicherung verantwortlich ist, sowie die Höhe der abgesicherten Beträge. Darüber hinaus geben der Unternehmenssitz und die Banklizenz weitere Hinweise auf die Seriosität des Depotanbieters. Eine Regulierung durch eine anerkannte Aufsichtsbehörde sorgt zusätzlich für Transparenz.
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Wichtige Fragen zum Depot Vergleich
Nutzererfahrung teilen und Anbieter bewerten
Die Erfahrungen anderer Anleger können dir wertvolle Einblicke und Tipps für deinen eigenen Sparplan geben. Auf unserer Plattform kannst du Erfahrungsberichte lesen und selbst bewerten.
Tools und Rechner für dein Depot
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