Consorsbank Depot im Test

Mit dem Consorsbank Depot können ETFs, Aktien, Anleihen, Derivate und Fonds gehandelt werden. Auch der Handel mit Futures und Optionen ist bei der Consorsbank möglich. Für den schrittweisen Vermögensaufbau werden ETF-Sparpläne, Fondssparpläne und Aktiensparpläne angeboten. Die Consorsbank bietet den Handel an 50 Handelsplätzen an. Neben Xetra, Tradegate und Gettex können Kunden der Consorsbank auch an den Regionalbörsen (Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Hannover, Stuttgart) handeln. Darüber hinaus bietet die Consorsbank den Wertpapierhandel an zahlreichen Auslandsbörsen an. Damit bietet die Consorsbank eine sehr breite Produktpalette an.

Darüber hinaus bietet die Consorsbank mit dem RISE Young Trading außerdem ein besonders attraktives Modell für junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren an, was eine Vielzahl von Vorteilen, darunter vergünstige Konditionen, bietet.