Consorsbank Depot im Test
In diesem Testbericht haben wir das Consorsbank Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Consorsbank Depot in den Rubriken Angebot, Kosten, Service und Sicherheit bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot der Consorsbank mit anderen Depotanbietern vergleichen.
Consorsbank Depot Angebot
Mit dem Consorsbank Depot können ETFs, Aktien, Anleihen, Derivate und Fonds gehandelt werden. Auch der Handel mit Futures und Optionen ist bei der Consorsbank möglich. Für den schrittweisen Vermögensaufbau werden ETF-Sparpläne, Fondssparpläne und Aktiensparpläne angeboten. Die Consorsbank bietet den Handel an 50 Handelsplätzen an. Neben Xetra, Tradegate und Gettex können Kunden der Consorsbank auch an den Regionalbörsen (Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Hannover, Stuttgart) handeln. Darüber hinaus bietet die Consorsbank den Wertpapierhandel an zahlreichen Auslandsbörsen an. Damit bietet die Consorsbank eine sehr breite Produktpalette an.
Darüber hinaus bietet die Consorsbank mit dem RISE Young Trading außerdem ein besonders attraktives Modell für junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren an, was eine Vielzahl von Vorteilen, darunter vergünstige Konditionen, bietet.
Consorsbank Depot Kosten
Eine Wertpapierorder kostet bei der Consorsbank 4,95 Euro plus 0,25 Prozent des Ordervolumens, mindestens jedoch 9,95 Euro (maximal 69,00 Euro). Hinzu kommt je nach Handelsplatz ein börsenplatzabhängiges Entgelt. Die Depotführung ist kostenlos. Für die Löschung, Nichtausführung und Änderung einer Wertpapierorder werden keine Gebühren berechnet.
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
4,95 € + 0,25 %
|Mindestordergröße
|0,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|9,95 €
|1.000,00 €
|9,95 €
|5.000,00 €
|17,45 €
|10.000,00 €
|29,95 €
|20.000,00 €
|54,95 €
|50.000,00 €
|69,00 €
|Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
|Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
|Preis- & Leistungsverzeichnis
|Zum Verzeichnis
|Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
|Frankfurt
|2,95 € + variable Transaktionsentgelte
|Gettex
|1,95 €
|LS Exchange
|1,95 €
|Stuttgart
|2,95 € + variable Transaktionsentgelte
|Tradegate
|0,95 €
|Xetra
|1,95 € + variable Transaktionsentgelte
Consorsbank Depot Service
Das Consorsbank Depot bietet alle gängigen Orderarten. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone App möglich. Der Kundenservice der Consorsbank steht für Fragen per Telefon, Kontaktformular und Live-Chat an sieben Tagen in der Woche von 7:30 - 22:00 Uhr zur Verfügung. Die Eröffnung von Kinderdepots und Gemeinschaftskonten ist ebenfalls möglich. Ferner wird die Kapitalertragsteuer (KapESt) beim Consorsbank Depot automatisch abgeführt, so dass diesbezüglich keine weiteren Schritte erforderlich sind.
|Service & Nutzerkomfort
|extraETF Portfolio Tracker
|Steuereinfach
|Ordertypen
|Market
|Limit
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|One-Cancels-Other-Order (OCO)
|Erreichbarkeit Kundenservice
|Kontaktformular
|Chat
|Rückruf-Service
|Telefon
|Berater vor Ort
|Legitimationsverfahren
|Post-Ident
|Video-Ident
|Sonstige
|—
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|Tablet
|Smartphone
|App für iOS
|App für Android
|Verfügbare TAN-Verfahren
|Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
|PushTAN via App
|smsTAN bzw. mobileTAN
|Sonstige
|—
|Kontomodelle
|Girokonto
|Wertpapierkredit
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Eröffnung eines Firmendepots möglich?
|GmbH
|GbR
|Einzelunternehmen
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
Sicherheit
Die Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind bei der Consorsbank durch ein Einlagensicherungssystem abgesichert. Dieses System ist in Deutschland verankert und bietet eine gesetzliche Sicherung von bis zu 100.000 € pro Kunde. Darüber hinaus besteht eine zusätzliche Absicherung durch freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB). Die Consorsbank hat seinen Sitz in Deutschland und verfügt über eine gültige Banklizenz. Die Aufsicht erfolgt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Zusammenfassend erhält das Consorsbank Depot in dieser Kategorie die maximale Bewertung von 5 Punkten.
„Consorsbank Depot ist für ETF-Anleger und Trader geeignet“
Das Consorsbank Depot richtet sich mit einem breit gefächerten Angebot sowohl an ETF-Anleger als auch an Trader. Die Consorsbank punktet vor allem mit einem umfangreichen Produktangebot (Handelsplätze) und einem ausgezeichneten Kundenservice. Das Gebührenmodell der Consorsbank ist fair, im Vergleich liegt der Broker jedoch im Mittelfeld. Das Consorsbank Depot wird daher in unserem Depotvergleich mit “Sehr gut” bewertet.
Consorsbank Depot Vergleich
Hier kannst du das Consorsbank Depot mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|Trader-Konto
|FREE
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|4.223
|2.938
|ETF-Sparplan
|1.709
|3.096
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
4,95 € + 0,25 %
0,99 €
|Mindestordergröße
|0,00 €
|0,00 €
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|500,00 €
|9,95 €
|0,99 €
|1.000,00 €
|9,95 €
|0,99 €
|5.000,00 €
|17,45 €
|0,99 €
|10.000,00 €
|29,95 €
|0,99 €
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|App für iOS
|App für Android
|Kontomodelle
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Bewertung
SEHR GUT
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF, Datenstand: 27.05.2026
Consorsbank ETF-Sparplan Angebot
Die Consorsbank bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot der Consorsbank auf die Anlageklassen verteilt.
Depot Vergleich aller Anbieter
Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.
Beliebte Consorsbank Aktiensparpläne
Die Consorsbank bietet Aktiensparpläne an. Die Tabelle zeigt, welche Aktien bei den Kunden der Consorsbank im Rahmen eines Aktiensparplans besonders beliebt sind.
Über die Consorsbank
Die Consorsbank ist eine Online‑Bank mit Sitz in Nürnberg. Sie ist eine Tochtergesellschaft der französischen BNP Paribas. Die Consorsbank bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen wie Girokonten, Kreditkarten, Wertpapierhandel, Sparpläne und Versicherungen an. Sie hat ihren Schwerpunkt allerdings im Bereich Wertpapierhandel und ist besonders für ihre Handelsplattform und Tools bekannt.
Was ist ein Wertpapierdepot?
Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.
So eröffnest du ein Consorsbank Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei der Consorsbank eröffnen kannst.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess der Consorsbank durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.
Legitimation: Nun musst du dich bei der Consorsbank legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident oder Post-Ident.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei der Consorsbank abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Consorsbank Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.
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Häufig gestellte Fragen zum Consorsbank Depot
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