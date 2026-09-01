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Consorsbank Depot im Test

  • Ab 9,95 Euro Wertpapiere handeln
  • Aktien- und ETF-Sparpläne im Angebot
  • Keine Depotgebühren

In diesem Test haben wir das Consorsbank Depot analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

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TESTURTEIL
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Franz Rieber, extraETF

“Consorsbank Depot ist für ETF-Anleger und Trader geeignet”

Franz Rieber, extraETF

Consorsbank Depot im Test

Franz Rieber, extraETFvon
Aktualisiert am 01.09.2026

In diesem Testbericht haben wir das Consorsbank Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Consorsbank Depot in den Rubriken Angebot, Kosten, Service und Sicherheit bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot der Consorsbank mit anderen Depotanbietern vergleichen.

Consorsbank Depot Angebot

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Mit dem Consorsbank Depot können ETFs, Aktien, Anleihen, Derivate und Fonds gehandelt werden. Auch der Handel mit Futures und Optionen ist bei der Consorsbank möglich. Für den schrittweisen Vermögensaufbau werden ETF-Sparpläne, Fondssparpläne und Aktiensparpläne angeboten. Die Consorsbank bietet den Handel an 50 Handelsplätzen an. Neben Xetra, Tradegate und Gettex können Kunden der Consorsbank auch an den Regionalbörsen (Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Hannover, Stuttgart) handeln. Darüber hinaus bietet die Consorsbank den Wertpapierhandel an zahlreichen Auslandsbörsen an. Damit bietet die Consorsbank eine sehr breite Produktpalette an.

Darüber hinaus bietet die Consorsbank mit dem RISE Young Trading außerdem ein besonders attraktives Modell für junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren an, was eine Vielzahl von Vorteilen, darunter vergünstige Konditionen, bietet.

Angebot
Depot-BezeichnungTrader-Konto
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Optionen
Futures
Sparpläne
Aktiensparplan 4.223
ETF-Sparplan 1.709
Fondssparplan577
Kryptosparplan
Guthabenzinsen3,60 %
Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
Anzahl Handelspätze50
Top Handelsplätze
Frankfurt
Gettex
LS Exchange
Stuttgart
Tradegate
Xetra
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Consorsbank Depot Kosten

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Eine Wertpapierorder kostet bei der Consorsbank 4,95 Euro plus 0,25 Prozent des Ordervolumens, mindestens jedoch 9,95 Euro (maximal 69,00 Euro). Hinzu kommt je nach Handelsplatz ein börsenplatzabhängiges Entgelt. Die Depotführung ist kostenlos. Für die Löschung, Nichtausführung und Änderung einer Wertpapierorder werden keine Gebühren berechnet.

Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
4,95 € + 0,25 %
Mindestordergröße0,00 €
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
500,00 €9,95 €
1.000,00 €9,95 €
5.000,00 €17,45 €
10.000,00 €29,95 €
20.000,00 €54,95 €
50.000,00 €69,00 €
Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
Preis- & LeistungsverzeichnisZum Verzeichnis
Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
Frankfurt 2,95 € + variable Transaktionsentgelte
Gettex 1,95 €
LS Exchange 1,95 €
Stuttgart 2,95 € + variable Transaktionsentgelte
Tradegate 0,95 €
Xetra 1,95 € + variable Transaktionsentgelte

Consorsbank Depot Service

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Das Consorsbank Depot bietet alle gängigen Orderarten. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone App möglich. Der Kundenservice der Consorsbank steht für Fragen per Telefon, Kontaktformular und Live-Chat an sieben Tagen in der Woche von 7:30 - 22:00 Uhr zur Verfügung. Die Eröffnung von Kinderdepots und Gemeinschaftskonten ist ebenfalls möglich. Ferner wird die Kapitalertragsteuer (KapESt) beim Consorsbank Depot automatisch abgeführt, so dass diesbezüglich keine weiteren Schritte erforderlich sind.

Service & Nutzerkomfort
extraETF Portfolio Tracker
Depot importieren
Steuereinfach
Ordertypen
Market
Limit
Stop
Trailing-Stop
Stop-Limit
One-Cancels-Other-Order (OCO)
Erreichbarkeit Kundenservice
E-Mail
Kontaktformular
Chat
Rückruf-Service
Telefon
Berater vor Ort
Legitimationsverfahren
Post-Ident
Video-Ident
Sonstige
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
Tablet
Smartphone
App für iOS
App für Android
Verfügbare TAN-Verfahren
Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
PushTAN via App
smsTAN bzw. mobileTAN
Sonstige
Kontomodelle
Girokonto
Wertpapierkredit
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Eröffnung eines Firmendepots möglich?
GmbH
GbR
Einzelunternehmen
AG
UG
Limited
KG
OHG

Sicherheit

Die Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind bei der Consorsbank durch ein Einlagensicherungssystem abgesichert. Dieses System ist in Deutschland verankert und bietet eine gesetzliche Sicherung von bis zu 100.000 € pro Kunde. Darüber hinaus besteht eine zusätzliche Absicherung durch freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB). Die Consorsbank hat seinen Sitz in Deutschland und verfügt über eine gültige Banklizenz. Die Aufsicht erfolgt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Zusammenfassend erhält das Consorsbank Depot in dieser Kategorie die maximale Bewertung von 5 Punkten.

Franz Rieber, extraETF
Franz Rieber, extraETF

„Consorsbank Depot ist für ETF-Anleger und Trader geeignet“

Das Consorsbank Depot richtet sich mit einem breit gefächerten Angebot sowohl an ETF-Anleger als auch an Trader. Die Consorsbank punktet vor allem mit einem umfangreichen Produktangebot (Handelsplätze) und einem ausgezeichneten Kundenservice. Das Gebührenmodell der Consorsbank ist fair, im Vergleich liegt der Broker jedoch im Mittelfeld. Das Consorsbank Depot wird daher in unserem Depotvergleich mit “Sehr gut” bewertet.

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Consorsbank Depot Vergleich

Hier kannst du das Consorsbank Depot mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
Consorsbank vs Scalable Capital Consorsbank vs Trade Republic Consorsbank vs ING
Angebot
Depot-BezeichnungTrader-KontoFREE
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Sparpläne
Aktiensparplan 4.223 2.938
ETF-Sparplan 1.709 3.096
Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
4,95 € + 0,25 %
0,99 €
Mindestordergröße0,00 €0,00 €
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
500,00 €9,95 €0,99 €
1.000,00 €9,95 €0,99 €
5.000,00 €17,45 €0,99 €
10.000,00 €29,95 €0,99 €
Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
App für iOS
App für Android
Kontomodelle
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Bewertung

Quelle: extraETF, Datenstand: 27.05.2026

Consorsbank ETF-Sparplan Angebot

Die Consorsbank bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot der Consorsbank auf die Anlageklassen verteilt.

AnlageklasseAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
Aktien
 1.148 1.148
Anleihen
 480 480
Rohstoffe
 29 29
Geldmarkt
 9 9
Portfoliokonzepte
 22 22
Immobilien
 21 21

Depot Vergleich aller Anbieter

Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.

Zum Depot Vergleich

Beliebte Consorsbank Aktiensparpläne

Die Consorsbank bietet Aktiensparpläne an. Die Tabelle zeigt, welche Aktien bei den Kunden der Consorsbank im Rahmen eines Aktiensparplans besonders beliebt sind. 

Über die Consorsbank

Die Consorsbank ist eine Online‑Bank mit Sitz in Nürnberg. Sie ist eine Tochtergesellschaft der französischen BNP Paribas. Die Consorsbank bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen wie Girokonten, Kreditkarten, Wertpapierhandel, Sparpläne und Versicherungen an. Sie hat ihren Schwerpunkt allerdings im Bereich Wertpapierhandel und ist besonders für ihre Handelsplattform und Tools bekannt.

Was ist ein Wertpapierdepot?

Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren Wertpapierdepots

So eröffnest du ein Consorsbank Depot

Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei der Consorsbank eröffnen kannst.

1

Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess der Consorsbank durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.

2

Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.

3

Legitimation: Nun musst du dich bei der Consorsbank legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident oder Post-Ident.

4

Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei der Consorsbank abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.

5

Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Consorsbank Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.

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Häufig gestellte Fragen zum Consorsbank Depot

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