Hi, ich bin Franz Rieber
Ich bin seit 2016 an Bord von extraETF. Ich habe schon eine Menge Erfahrung im Bereich ETFs sowie darauf basierender Anlagestrategien gesammelt. Seit 2022 leite ich den Bereich Products und bin für das Business Development, Data Analytics und unser Research verantwortlich.
Über Franz Rieber
Franz Rieber beschäftigte sich schon vor dem Beginn seiner ETF-Karriere mit dem Börsenhandel. Schnell erlangte er dadurch eine herausragende Expertise für Zertifikate und ETFs sowie darauf basierender Anlagestrategien.
Seit dem erfolgreichen Abschluss seines Masterstudiums in Finance & Banking an der Universität Augsburg leitet er die Bereiche Business Development, Data Analytics & Research.
Ob einführende oder hochkomplexe Fragestellungen, unser Daten-Primus hat auf jede Frage rund um das Thema ETFs, Robo-Advisors und digitale Geldanlage die passende Antwort parat.
Franz ist ein ausgewiesener ETF-Experte und bereichert unser Team täglich mit seinem ausgezeichneten ETF-Wissen, seinem analytischen Denkvermögen und seiner Kreativität in der Entwicklung neuer Tools, Services und Funktionen.
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