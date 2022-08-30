Hi, ich bin Franz Rieber

Franz Rieber beschäftigte sich schon vor dem Beginn seiner ETF-Karriere mit dem Börsenhandel. Schnell erlangte er dadurch eine herausragende Expertise für Zertifikate und ETFs sowie darauf basierender Anlagestrategien.

Seit dem erfolgreichen Abschluss seines Masterstudiums in Finance & Banking an der Universität Augsburg leitet er die Bereiche Business Development, Data Analytics & Research.

Ob einführende oder hochkomplexe Fragestellungen, unser Daten-Primus hat auf jede Frage rund um das Thema ETFs, Robo-Advisors und digitale Geldanlage die passende Antwort parat.

Franz ist ein ausgewiesener ETF-Experte und bereichert unser Team täglich mit seinem ausgezeichneten ETF-Wissen, seinem analytischen Denkvermögen und seiner Kreativität in der Entwicklung neuer Tools, Services und Funktionen.