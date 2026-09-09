ETFs oder Aktien: Was ist der Unterschied?

Bei den meisten Online-Brokern fallen zwar keine Kosten mehr für die Depotführung an, bei jedem Kauf oder Verkauf von Aktien oder ETFs werden jedoch meist Ordergebühren fällig. Zusätzlich kann der Spread, also die Differenz zwischen Kaufs- und Verkaufskurs, weitere Kosten verursachen. So empfiehlt es sich auch beim Handel von ETFs, neben der Liquidität auch auf die Handelszeiten dieser börsengehandelten Indexfonds zu achten.

Bei ETFs kommen zudem noch Verwaltungskosten für den ETF-Anbieter hinzu. Besonders im Vergleich zu aktiven Fonds sind diese allerdings deutlich geringer. Beim Kauf eines ETFs kann schon mit einer einzigen Transaktion oft in mehrere hundert, wenn nicht sogar mehrere tausend, Einzelaktien investiert werden. Anlegerinnen und Anleger, die all diese Aktien einzeln kaufen würden, hätten damit nicht nur erheblich mehr Aufwand, sondern auch deutlich höhere Kosten.

Insgesamt kommt es bei Aktien und ETFs aber auf den Anlagehorizont und die Handelshäufigkeit an. Werden Titel oft innerhalb kürzester Zeit gekauft oder verkauft, kann das die Kosten deutlich in die Höhe treiben. Schließlich fallen die Ordergebühren und der Spread dadurch stärker ins Gewicht.

Nicht zuletzt lautet eine alte Börsenweisheit:

„Hin und Her macht Taschen leer“.