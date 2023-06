Core-Satellite-Strategie: Mit Erfahrung zu mehr Rendite

Die Auswahl der Cores und Satellites ist wichtig, um mit der Anlagestrategie Erfolg zu haben. Doch wie triffst du die richtige Entscheidung für einen Core‑Satellite‑Ansatz? Da der Kern deines Portfolios den stabilen, diversifizierten Teil darstellt, sind weltweit gestreute Aktienindizes meist eine gute Wahl. Für deine Core‑Satellite‑Strategie könnten zum Beispiels ETFs, die einen Index wie den MSCI World oder den FTSE All‑World abbilden, als Kern dienen. Dadurch erreichst du mit deinem Core bereits eine breite Diversifikation über verschiedene Länder und Branchen. Achte auch darauf, dass dein Core kein Klumpenrisiko aufweist und sich nicht aus miteinander korrelierenden Anlagen zusammensetzt. Auch eine Mischung von Anlageklassen, wie Aktien, Immobilien oder Anleihen, kann dazu beitragen, dein Risiko breiter zu streuen.

Hast du dich für einen Core entschieden, beginnt die Auswahl der Satellites. Diese sollen die Renditechancen deines Portfolios erhöhen. Du hast mit den Satellites also die Möglichkeit, von Trends am Markt zu profitieren und risikoreichere Investments zu tätigen. So können zum Beispiel Themen‑ETFs oder Länder‑ETFs eine gute Option für Satelliten sein. Auch einzelne Aktien oder Zertifikate auf Kryptowährungen können als Satellites in Betracht gezogen werden. Dabei ist es sinnvoll, darauf zu achten, dass deine Satellites sich von deinem Core unterscheiden. Kaufst du für deine Core‑Satellite‑Strategie zum Beispiel einzelne Aktien als Satelliten, die jedoch auch in deinem Core enthalten sind, kann dein Gesamtportfolio zu stark von deren Wertentwicklung abhängen. Das ist auch der Grund, weswegen du dich mit den Satellites nicht auf dieselben Themen, Länder oder Sektoren fokussieren solltest wie mit dem Core. So streust du das Risiko und kannst zudem andere ETFs oder Geldanlagen nutzen, um deine Renditechancen zu steigern.