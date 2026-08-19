Core-Satellite-Strategie: Mit Erfahrung zu mehr Rendite

Dem Aufbau einer Core-Satellite-Strategie mit ETFs, Aktien, Anleihen und anderen Anlageklassen sind keine Grenzen gesetzt. Letzten Endes entscheidest du, welche Wertpapiere und Vermögenswerte du in dein Portfolio aufnehmen möchtest.

Ein Beispiel. Die folgende Grafik zeigt das Portfolio eines Anlegers, der sich durch die Beimischung eines Kanada-ETFs und eines Batterie-ETFs, eine Überrendite erhofft. Das Beispiel ist fiktiv und keine Anlageempfehlung, verdeutlicht aber dennoch, wie einzelne Präferenzen und Schwerpunkte in einer Core-Satellite-Strategie betont werden können:

Wichtig ist dabei vor allem, dass du für dich deine eigene Anlagestrategie findest und dir ein individuelles Portfolio aufbaust, dass zu deiner Risikotragfähigkeit und deinen Anlagezielen passt.

Als Core könntest du statt dem MSCI All-Country World ETF z.B. auch zwei breit aufgestellte ETFs auswählen, zum Beispiel auf den MSCI World und den MSCI Emerging Markets. Damit investierst du ebenfalls in die Entwicklung der Aktienmärkte weltweit und deckst dabei viele Industrieländer und Schwellenländer in der für dich passenden Gewichtung ab. Auch innerhalb deines Kerns der Core-Satellite-Strategie ist die Gewichtung wichtig. Eine beliebte Wahl ist, mehr in den MSCI World ETF zu investieren (z.B. 70 %) und einen kleineren Teil in den MSCI Emerging Markets ETF (z.B. 30 %). Damit hast du langfristig eine solide Basis geschaffen.

Als Satelliten kommen nun mehrere Optionen in Frage. Du könntest, ähnlich zu unserem Beispiel, bestimmte Themen- oder Länder-ETFs auswählen. Vielleicht hast du aber auch bereits Fachwissen und findest bestimmte Unternehmen langfristig aussichtsreich und günstig bewertet. Dann kannst du gezielt in Aktien dieser Unternehmen investieren. Allerdings ist das Risiko von Einzelaktien sehr hoch, weswegen du dir bewusst sein solltest, dass aus dem Traum einer Überrendite auch ein Totalverlust werden kann. Je nach Gewichtung dieser Satelliten, kann dir der Core dennoch helfen, deinem Depot etwas mehr Stabilität zu verleihen.