Die Kosten der Buy-and-Hold-Strategie sind oft deutlich geringer als bei aktiven Anlagestrategien. Grund dafür ist, dass bei dieser langfristigen Anlagestrategie seltener gehandelt wird. Dadurch werden Transaktionskosten und das vorzeitige Versteuern realisierter Erträge vermieden, wodurch der Zinseszinseffekt langfristig meist stärker wirken kann.

Nicht zuletzt lautet eine bekannte Börsenregel:

„Hin und Her macht Taschen leer.“

Auch die Kosten von ETFs fallen mit der Buy-and-Hold-Strategie meist geringer aus, was langfristig der Rendite zu Gute kommt, da deren passive Abbildung eines Index sehr preiswert ist und zahlreiche kostenlose ETF-Sparpläne angeboten werden.

Das zeigt sich auch am Unterschied zwischen aktiven Fonds und ETFs, da das aktive Handeln der Fonds und deren Management in der Regel teurer ist, sodass es langfristig nur ganz wenige aktive Fonds schaffen ihre Vergleichs-ETFs zu schlagen.

Wie groß der Einfluss der Kosten auf die Rendite dabei sein kann, zeigt unser folgendes Beispiel:

Insgesamt können die Kosten bei der Buy-and-Hold-Strategie allerdings variieren, da die Investmentprodukte und auch die Broker unterschiedliche Gebühren verlangen. Sollten Depotgebühren bestehen, die etwa als fixe Gebühr oder als Prozentsatz des Depotwertes erhoben werden, lassen sich diese auch mit der Buy-and-Hold-Strategie nicht vermeiden.