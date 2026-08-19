Neben diesen Faktoren ist für eine erfolgreiche Dividendenstrategie nicht nur die Höhe der Dividendenzahlungen wichtig, sondern auch die Dividendenrendite. Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Dividendenzahlung zum Aktienkurs an und wird folgendermaßen berechnet:

Dividendenrendite (%) = (Ausgezahlte Dividende/Aktienkurs) × 100

Ein Beispiel: Hättest du 2010 eine Aktie der BASF besessen, hättest du damals eine Dividende von 1,70 Euro dafür bekommen. Seitdem hat die BASF in jedem Jahr eine Dividende gezahlt und diese in vielen Jahren sogar erhöht. Und das unabhängig davon, wo der Kurs zu diesem Zeitpunkt stand. Wer also die BASF-Aktie seitdem nicht verkauft hat, bekam im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 Euro ausgezahlt. Da die Zahlung einer Dividende und deren Höhe aber nicht garantiert und die Entwicklung eines Unternehmens nicht vorhersehbar ist, ist dieses Beispiel keine Anlageempfehlung.

Mit der Aktien-Suche kannst du über die folgende Filterbox gezielt nach Dividenden-Aktien filtern:

Quelle: extraETF Aktien-Suche, Stand: 05/2023.

Doch bedenke: So verlockend und erstrebenswert eine hohe Dividendenrendite auch ist, sollten Anlegerinnen und Anleger immer auch kritisch auf die Gesamtsituation und Bilanz des Unternehmens sowie auf die Kennzahlen schauen. Ab einer Dividendenrendite von zehn Prozent sollten Anlegerinnen und Anleger besonders vorsichtig sein, da dies auch auf ein hohes Risiko und einen Kursverlust hindeuten kann. Bei der Auswahl von Aktien oder ETFs für eine Dividendenstrategie ist daher ein ausgewogenes Verhältnis aus mehreren Faktoren empfehlenswert.