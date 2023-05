Die Kosten, die bei einer Dividendenstrategie anfallen, liegen in den Opportunitätskosten, also den entgangenen Renditen, die durch andere Anlagestrategien hätten erzielt werden können. Zudem kosten die Steuern auf Dividenden Anlegerinnen und Anleger langfristig Rendite. Und auch das Reinvestieren von Dividenden an sich, kann zusätzliche Kosten in Form von Transaktionsgebühren und Spread verursachen.