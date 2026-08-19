Tipps zur ETF-Auswahl

Anlagestrategie

Zunächst stellt sich die Frage, welche Anlagestrategien mit ETFs du verfolgen möchtest. Möchtest du in bestimmte Branchen, Länder, Regionen oder Themengebiete investieren? Mit ETFs hast du eine breite Auswahl an Möglichkeiten, mit denen du in deine persönlichen Interessen, vielversprechende Märkte oder aufstrebende Schwellenländer investieren kannst. Damit du einen Überblick hast, in welche Themen du mit ETFs investieren kannst, haben wir dir eine Übersicht der Themen-ETFs erstellt.

Während du in den verschiedenen Investitionsmöglichkeiten stöberst, solltest du jedoch darauf achten, dich nicht zu stark auf ein Land, eine Branche oder ein Thema zu fokussieren. Denn dadurch entsteht ein sogenanntes Klumpenrisiko. Je stärker sich deine ausgewählten ETFs nämlich auf ein einziges Thema, eine Branche oder eine Region konzentrieren, desto höher ist das Risiko einer Fehlinvestition.

Ein Beispiel: Du investierst über mehrere ETFs in die Industriebranche. Sollte die Industrie aufgrund einer Krise wirtschaftlichen Schaden nehmen, wirkt sich das auf all deine ETFs aus und du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit Verluste machen. Hättest du bei deiner ETF-Auswahl verschiedene Branchen herausgesucht und insgesamt für eine bessere Diversifikation gesorgt, wäre das Risiko, dass dir das passiert, wesentlich geringer.

Worauf du bei der ETF-Auswahl neben dem Klumpenrisiko noch achten solltest, ist die Indexbreite. Je breiter ein Index aufgebaut ist, also je größer die Anzahl der enthaltenen Werte, je gleichmäßiger deren Gewichtung und umso geringer deren Korrelation zueinander ist, desto besser ist das Risiko gestreut. Eine breite Streuung bietet beispielsweise der MSCI World Index mit knapp 1.700 Werten. Allerdings ist dieser Index stark auf ein Land fokussiert, nämlich auf die USA, und bildet nur bestimmte Industrieländer ab. Deshalb eignen sich global diversifizierte Welt-ETFs, die mit ihrem Index zusätzlich auch die Schwellenländer abdecken, besser.