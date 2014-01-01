extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Beschreibung

Mit einer durchdachten Kombination überschneidungsfrei ausschüttender Dividenden-ETFs, die jeweils vierteljährlich Dividenden auszahlen, kann man eine monatliche Ausschüttung realisieren. So schüttet der iShares STOXX Global Select Dividend 100 im Januar, April, Juli und Oktober aus. Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats beginnt im Februar, gefolgt von Ausschüttungen im Mai, August und November. Die verbleibenden Monate – März, Juni, September und Dezember – deckt der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF ab. Gleichzeitig erweitert man damit die weltweite Abdeckung um Schwellenländer.

Auf diese Weise lässt sich ein Portfolio zusammenstellen, das monatlich Erträge generiert – ideal für alle, die auf regelmäßige Ausschüttungen und passives Einkommen setzen. Selbstverständlich kann man das „Jeden Monat Ausschüttungen“-Portfolio individuell anpassen. Im Bereich Alternative-ETFs findet man eine Auswahl zusätzlicher Produkte, mit denen sich das Portfolio ergänzen oder bestehende Positionen ersetzen lassen.

Die dargestellte Gewichtung dient lediglich zur Veranschaulichung und sollte bei Bedarf an die eigenen Ziele und Präferenzen angepasst werden.

Renditekennzahlen

1 Monat+1,09 %
3 Monate+5,14 %
6 Monate+1,52 %
Lfd. Jahr+2,40 %
1 Jahr+12,89 %
3 Jahre+15,09 % (5,05 % p.a.)
5 Jahre+58,60 % (9,80 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2014)+105,44 % (6,40 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs3
Portfoliokosten (TER)0,39 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.4,73 %
Portfolioerstellung01.01.2014

Wertentwicklung

Regionen bzw. Assetklassen

Eingesetzte ETFs

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
40,00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+4,31 %
0,45 %
Aktien
15
 iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
30,00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+4,70 %
0,46 %
Aktien
16
 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
30,00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+6,14 %
0,25 %
Aktien
12
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20251,2 %1,2 %-1,1 %-4,5 %3,1 %0,3 %3,2 %1,3 %2,40 %4,73 %
2024-0,4 %0,7 %1,8 %0,6 %2,2 %-0,5 %2,3 %1,6 %3,1 %-1,1 %3,0 %-1,4 %12,13 %4,91 %
20233,6 %-1,0 %-3,9 %-0,1 %-3,1 %2,1 %3,6 %-1,8 %-0,8 %-3,4 %3,6 %4,2 %4,31 %5,26 %
20220,7 %-1,5 %2,8 %-0,7 %0,9 %-6,4 %3,9 %-0,4 %-6,7 %1,4 %3,0 %-3,0 %-4,95 %5,29 %
2021-0,3 %4,2 %5,3 %-0,1 %1,1 %-0,1 %-1,5 %2,3 %-0,2 %-0,1 %-1,5 %5,0 %22,22 %4,90 %
2020-1,5 %-8,7 %-22,4 %11,9 %0,9 %0,6 %-3,2 %1,7 %-1,7 %-0,5 %10,6 %3,0 %-14,13 %
20196,9 %1,5 %1,4 %0,9 %-3,8 %3,3 %0,4 %-2,0 %4,4 %1,5 %1,0 %3,4 %20,74 %
20181,7 %-1,7 %-0,9 %2,7 %0,4 %-1,5 %3,6 %-2,0 %1,0 %-3,1 %2,3 %-5,3 %-4,11 %
20170,1 %4,6 %-0,9 %-0,9 %-0,6 %-2,6 %-1,0 %-0,6 %1,1 %1,4 %-1,6 %1,6 %4,88 %
2016-1,9 %0,7 %3,7 %2,5 %1,0 %3,1 %4,3 %-0,9 %0,8 %0,8 %2,4 %4,4 %19,09 %

