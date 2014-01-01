Beschreibung

Mit einer durchdachten Kombination überschneidungsfrei ausschüttender Dividenden-ETFs, die jeweils vierteljährlich Dividenden auszahlen, kann man eine monatliche Ausschüttung realisieren. So schüttet der iShares STOXX Global Select Dividend 100 im Januar, April, Juli und Oktober aus. Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats beginnt im Februar, gefolgt von Ausschüttungen im Mai, August und November. Die verbleibenden Monate – März, Juni, September und Dezember – deckt der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF ab. Gleichzeitig erweitert man damit die weltweite Abdeckung um Schwellenländer.

Auf diese Weise lässt sich ein Portfolio zusammenstellen, das monatlich Erträge generiert – ideal für alle, die auf regelmäßige Ausschüttungen und passives Einkommen setzen. Selbstverständlich kann man das „Jeden Monat Ausschüttungen“-Portfolio individuell anpassen. Im Bereich Alternative-ETFs findet man eine Auswahl zusätzlicher Produkte, mit denen sich das Portfolio ergänzen oder bestehende Positionen ersetzen lassen.

Die dargestellte Gewichtung dient lediglich zur Veranschaulichung und sollte bei Bedarf an die eigenen Ziele und Präferenzen angepasst werden.

Tipp: Jetzt dein eigenes ETF-Musterportfolio anlegen und testen. Der extraETF Portfolio Tracker macht es möglich – kostenlos und einfach. Jetzt anmelden!