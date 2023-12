Altersvorsorge mit ETFs

Ein ETF-Sparplan ist eine hervorragende Möglichkeit langfristig in einen ausreichend breit gestreuten, weltweit anlegenden Aktien-ETF für die Altersvorsorge zu investieren. So lassen sich kostengünstig und risikoarm schon kleine Beträge ab 1 Euro regelmäßig und automatisiert anlegen. Vor allem kann dir ein ETF-Sparplan eine breite Diversifikation in zahlreiche Wertpapiere, Branchen, Regionen, Währungen und Unternehmensgrößen auf einfache Weise ermöglichen. Zudem kannst du damit auch vom Cost-Average-Effekt und langfristig vom exponentiellen Wachstum des Zinseszinseffekts profitieren, was dir besonders dabei hilft Vermögen aufzubauen.

Um den ETF-Sparplan zu finden, der am besten zu dir, deiner finanziellen Situation und deinen Sparzielen passt, schau dir am besten den extraETF ETF-Sparplan Vergleich an.