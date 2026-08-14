Viele Menschen sorgen sich um ihre Altersvorsorge und haben Angst vor Altersarmut. Grund dafür ist die Rentenlücke, also die Differenz zwischen dem letzten Nettogehalt vor der Rente und den zu erwartenden Zahlungen der gesetzlichen Rentenversicherung. Eine hervorragende Möglichkeit diese Rentenlücke oder Versorgungslücke zu schließen, ist die langfristige private Altersvorsorge über geeignete Exchange Traded Funds (ETFs).

Doch worauf muss ich achten, wenn ich mein Geld in ETFs investiere? Ist ein Sparplan auf einen ETF für die Altersvorsorge sinnvoll? Eignen sich digitale Vermögensverwalter, sogenannte Robo-Advisors, für die Altersvorsorge? Oder wäre eine fondsgebundene Rentenversicherung nicht die bessere Wahl?

Diese und viele weitere Fragen, rund um die Altersvorsorge mit ETFs, beantworten wir dir in diesem Artikel.