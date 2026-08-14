Altersvorsorge mit ETFs
Sind Exchange Traded Funds für meine Rente sinnvoll?
Viele Menschen sorgen sich um ihre Altersvorsorge und haben Angst vor Altersarmut. Grund dafür ist die Rentenlücke, also die Differenz zwischen dem letzten Nettogehalt vor der Rente und den zu erwartenden Zahlungen der gesetzlichen Rentenversicherung. Eine hervorragende Möglichkeit diese Rentenlücke oder Versorgungslücke zu schließen, ist die langfristige private Altersvorsorge über geeignete Exchange Traded Funds (ETFs).
Doch worauf muss ich achten, wenn ich mein Geld in ETFs investiere? Ist ein Sparplan auf einen ETF für die Altersvorsorge sinnvoll? Eignen sich digitale Vermögensverwalter, sogenannte Robo-Advisors, für die Altersvorsorge? Oder wäre eine fondsgebundene Rentenversicherung nicht die bessere Wahl?
Diese und viele weitere Fragen, rund um die Altersvorsorge mit ETFs, beantworten wir dir in diesem Artikel.
Das Wichtigste in Kürze: ETFs als Altersvorsorge auf einen Blick
Altersvorsorge: Da die gesetzliche Rente allein nicht mehr zur Erhaltung des Lebensstandards im Alter ausreicht und um deine Rentenlücke zu schließen, solltest du möglichst früh für den Ruhestand vorsorgen. Deswegen solltest du neben der gesetzlichen auch die betriebliche und die private Altersvorsorge ausbauen.
ETFs: ETFs steht für Exchange Traded Funds, bei denen es sich um an der Börse gehandelte Indexfonds handelt. Sie bilden die Wertentwicklung eines zugrundeliegenden Index passiv nach, wodurch sie nur sehr geringe Kosten haben. Sie bieten auf einfache Weise eine hohe Diversifikation, was ihr Risiko langfristig deutlich senken kann.
ETF-Sparplan: Mit einem ETF-Sparplan lässt sich langfristig, regelmäßig und automatisiert für das Alter vorsorgen. Viele ETF-Sparpläne lassen sich schon ab 1 Euro pro Monat besparen und werden sogar kostenlos angeboten. Schau dir am besten unseren ETF-Sparplan Vergleich an, um genau den ETF-Sparplan zu finden, der am besten zu dir passt.
Altersvorsorgedepot: Die Bundesregierung hat die Einführung eines staatlich geförderten Altersvorsorgedepots zum 1.1.2027 beschlossen. Im Ratgeber Altersvorsorgedepot fassen wir den aktuellen Stand zusammen.
Mit Vanguard-ETFs für die Altersvorsorge auf breite Streuung und niedrige Kosten setzen. Kapitalanlagen bergen Risiken.
Sind ETFs für meine Altersvorsorge sinnvoll?
Definitiv. Exchange Traded Funds (ETFs) sind als langfristige Investition für die Altersvorsorge extrem sinnvoll. Besonders Welt-Aktien-ETFs eignen sich vor allem deswegen besonders gut, weil sie als börsengehandelte Indexfonds eine breite Streuung, niedrige Kosten, ein geringes Risiko, eine hohe Transparenz und den Status als Sondervermögen mitbringen. Auf diese und weitere Vorteile von ETFs und warum sie die ideale Wahl für deine private Altersvorsorge und den Vermögensaufbau sind, möchten wir im Folgenden näher eingehen.
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Exkurs: Hintergrund zur Rentenproblematik
Die gesetzliche Rente reicht allein nicht mehr aus, um den gewohnten Lebensstandard im Alter halten zu können. Gründe dafür liegen vor allem in der steigenden Lebenserwartung und dem demografischen Wandel, aber auch in der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente an sich.
Um schließlich die Rentenlücke als Differenz aus dem letzten Nettogehalt und der gesetzlichen Rente zu schließen, ist es unverzichtbar, neben der betrieblichen vor allem die private Altersvorsorge im 3-Säulen-Modell der Altersvorsorge auszubauen. Und das möglichst früh, günstig, langfristig, breit gestreut, renditestark und risikoarm noch vor dem Renteneintritt. Eine hervorragende Möglichkeit dafür, stellt die langfristige Geldanlage in ausreichend breit gestreute ETFs auf den globalen Aktienmarkt dar. Am besten nutzt man dafür das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot, dass ab 1.1.2027 eingeführt werden wird.
Vorteile der Altersvorsorge mit ETFs
ETFs haben vor allem folgende Vorteile, wegen derer sie sich langfristig ausgezeichnet für die private Altersvorsorge eignen:
- Niedrige Kosten
- Risikostreuung (Diversifikation)
- Ausgezeichnete Chancen auf eine starke Rendite & Wertentwicklung
- Sicherheit durch den Status als Sondervermögen
- Flexibilität und schnelle Liquidität
- Hohe Transparenz
- Geeignet als ETF-Sparplan oder Einmalanlage
- Oft schon ab 1 Euro pro Sparrate besparbar
- Schwerpunktsetzung möglich, z.B. auf Nachhaltigkeit
Wie jedes Finanzinstrument bieten ETFs aber natürlich auch Nachteile und bergen Risiken, sodass sie nicht zwangsläufig unbedingt für alle Anlegerinnen und Anleger in jeder Lebenssituation geeignet sind. Daher ist immer eine individuelle Prüfung im Kontext deiner finanziellen Situation und Sparziele, aber auch deiner persönlichen Risikotragfähigkeit wichtig.
Welche Risiken gibt es bei der Altersvorsorge mit ETFs?
Bei der Altersvorsorge gibt es vor allem folgende Nachteile und Risiken von ETFs:
- Abhängigkeit vom zugrundeliegenden Index, also welche Wertpapiere und Anlageklassen dieser abbildet
- Keine Überrendite gegenüber dem Index möglich
- Langfristiger Anlagehorizont bis zur Rente wichtig
- Ausfallrisiko bei ETFs mit Wertpapierleihe
- Kontrahentenrisiko bei Swap-ETFs
- Kein Stimmrecht auf Hauptversammlungen, der im ETF enthaltenen Unternehmen
Lass dich davon aber nicht allzu sehr verunsichern, da die Vorteile von geeigneten ETFs langfristig, über 15 oder mehr Jahre, deren Risiken weit überwiegen. Vor allem gegenüber der Anlage in aktive Fonds, einzelne Aktien oder Kryptowährungen. Voraussetzung ist aber natürlich, dass du dir vor jeder Investition das nötige Finanzwissen angeeignet und dich gründlich informiert hast.
Die Risiken hängen aber auch wesentlich vom jeweiligen ETF ab, da beispielsweise Themen-ETFs oder Krypto-ETCs höhere Risiken aufweisen, als wenn du langfristig in einen ETF investierst, der einen ausreichend breit gestreuten, globalen Aktienindex nachbildet.
Wichtig: Unabhängig vom Alter sollte jeder eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht und ggf. eine Betreuungsverfügung haben. Das hilft dir, dass in Notsituationen, auch in finanzieller Hinsicht, in deinem Sinne gehandelt wird.
In welche ETFs sollte ich für meine Altersvorsorge investieren?
Für deine private Altersvorsorge eignen sich ausreichend breit gestreute ETFs auf Indizes, die den globalen Aktienmarkt abbilden, besonders. Aber nur, wenn du in sie mit einer langfristigen Anlagestrategie und einer möglichst hohen Sparrate regelmäßig investierst.
Beliebt ist dafür beispielsweise ein ETF auf den MSCI World Index, der in ca. 1600 Unternehmen aus 23 Industrieländern, mit einem großen Schwerpunkt in den USA, anlegt. Um ein solches Klumpenrisiko zu vermeiden und auch Schwellenländer miteinzubeziehen, sollte in mindestens 2 ETFs investiert werden. Dabei sollte es das Ziel sein, eine möglichst breite, globale Streuung zu erreichen, weswegen sich viele für ein 70:30 ETF-Portfolio, bestehend aus 70 Prozent Industrieländer (z.B. MSCI World) und 30 Prozent Schwellenländer (z.B. MSCI Emerging Markets) entscheiden.
Tipp: Folgende Artikel liefern dir zudem wertvolle Informationen, die dir bei deiner Altersvorsorge mit ETFs und dem Vermögensaufbau helfen können:
ETF-Sparplan als Altersvorsorge
Ein ETF-Sparplan ist eine hervorragende Möglichkeit langfristig in einen ausreichend breit gestreuten, weltweit anlegenden Aktien-ETF für die Altersvorsorge zu investieren. So lassen sich kostengünstig und risikoarm schon kleine Beträge ab 1 Euro regelmäßig und automatisiert anlegen. Vor allem kann dir ein ETF-Sparplan eine breite Diversifikation in zahlreiche Wertpapiere, Branchen, Regionen, Währungen und Unternehmensgrößen auf einfache Weise ermöglichen. Zudem kannst du damit auch vom Cost-Average-Effekt und langfristig vom exponentiellen Wachstum des Zinseszinseffekts profitieren, was dir besonders dabei hilft Vermögen aufzubauen.
Um den ETF-Sparplan zu finden, der am besten zu dir, deiner finanziellen Situation und deinen Sparzielen passt, schau dir am besten den extraETF ETF-Sparplan Vergleich an.
Staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot (ab 1.1.2027)
Das Altersvorsorgedepot ist ein geplantes Modell zur privaten Altersvorsorge, das ab 1.1.2027 in Deutschland eingeführt wird. Es bietet die Möglichkeit, in Aktien, ETFs und andere renditestarke Wertpapiere zu investieren und dabei staatliche Förderungen und Steuervorteile zu nutzen. Die Einzahlungen in das Depot sind steuerlich absetzbar, die Erträge in der Ansparphase bleiben steuerfrei, so dass der Zinseszinseffekt optimal wirken kann. Darüber hinaus gibt es staatliche Zulagen, die insbesondere Geringverdienern und kinderreichen Familien zugute kommen sollen. Ziel des Altersvorsorgedepots ist es, eine flexible und renditestarke Alternative zur traditionellen Altersvorsorge zu bieten.
Mit Robo Advisors für die Rente investieren
Bei einem Robo-Advisor handelt es sich um einen automatisierten Online-Service, welcher auf maschinellem Lernen und Algorithmen basiert. Auch für deine Altersvorsorge eignen sich diese digitalen Vermögensverwalter. Damit kannst du dir ein Portfolio ganz nach deinen individuellen Vorstellungen und dem Grad deiner Risikoaffinität zusammenstellen lassen.
Da der gesamte Prozess online und automatisiert erfolgt, brauchst du dich nicht selbst um den Kauf und Verkauf von Wertpapieren kümmern und auch emotionale Fehlentscheidungen sollen mit Robo-Advisors vermieden werden. Somit stellen Robo-Advisor eine effiziente Möglichkeit für deine Altersvorsorge dar, mit denen sich langfristig in ETFs und andere Anlageprodukte investieren lässt. Allerdings sind Robo-Advisor für Anlegerinnen und Anleger mit etwas höheren Gebühren als bei ETFs verbunden, die dennoch in der Regel niedriger sind als bei aktiv gemanagten Fonds.
Um den Robo-Advisor zu finden, der am besten zu dir passt, schau dir am besten den extraETF Robo-Advisor Vergleich an:
Rentenversicherung mit ETFs
Eine Rentenversicherung mit ETFs wird auch als fondsgebundene Rentenversicherung bezeichnet. Bei dieser schließt du einen Fondssparplan mit einer Versicherungsgesellschaft ab, die dein Geld z.B. in ETFs investiert. Die Auswahl und die Anzahl der ETFs kannst du in der Regel selbst bestimmen.
Dabei kannst du von Steuervorteilen profitieren, die dir gegenüber einem ETF-Sparplan eine höhere Rendite ermöglichen, bist aber andererseits weniger flexibel als mit einem ETF-Sparplan. Hinzu kommen höhere Kosten, weswegen du unbedingt im Vorfeld auf die Konditionen des jeweiligen Anbieters achten solltest. Auch lässt sich bei einer Rentenversicherung mit ETFs in der Regel das sogenannte Langlebigkeitsrisiko gleich mit absichern, sodass dir die Versicherung die Rente bis zu deinem Tod auszahlt.
Für mehr Informationen schau dir unbedingt unseren Ratgeber ETF-Versicherung oder ETF-Sparplan an, um Vor- und Nachteile beider Anlageformen gegeneinander abzuwägen. Und auch in unserem Podcast haben wir diese Spar-Giganten einander gegenübergestellt:
Fazit: Lohnt sich die private Altersvorsorge mit ETFs?
Die private Altersvorsorge mit ETFs lohnt sich definitiv, da die Vorteile von ETFs langfristig hohe Renditen ermöglichen können. Und das bei sehr günstigen Kosten, einem sehr geringen Risiko und mit einer hohen Diversifikation. Da die gesetzliche Rente allein nicht ausreicht, ist neben der betrieblichen eine private Altersvorsorge ohnehin unverzichtbar.
Wichtig ist aber, sich vor jeder Geldanlage in ETFs gründlich darüber zu informieren und sich das notwendige finanzielle Wissen dazu anzueignen. So ist etwa ein langer Anlagehorizont und das Investieren in ausreichend breit gestreute ETFs auf den globalen Aktienmarkt eine sinnvolle Geldanlage, die sich auch über einen ETF-Sparplan einfach, effizient und regelmäßig umsetzen lässt. Mit dem extraETF ETF-Sparplan Vergleich kannst du schnell und unkompliziert genau den ETF-Sparplan finden, der am besten zu dir und deiner Anlagestrategie passt. Um dann dein ETF-Portfolio und dessen Entwicklung professionell zu überwachen, ist der extraETF Finanzmanager ein praktisches Tool.
Wir beantworten dir weitere Fragen rund um die Altersvorsorge mit ETFs
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