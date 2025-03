Dynamische Entnahmestrategien

Dynamische Entnahmestrategien bieten mehr Flexibilität durch Anpassung an die aktuelle Marktentwicklung. In schwachen Börsenjahren werden die Entnahmen reduziert, um das Kapital zu schonen, während in starken Bösenphasen höhere Entnahmen möglich sind. Dadurch wird das Risiko eines vorzeitigen Kapitalverzehrs reduziert und die Langlebigkeit des Portfolios erhöht.

Eine Möglichkeit ist die Entnahme mit Floors & Ceilings, bei der Ober- und Untergrenzen festgelegt werden, um extreme Schwankungen zu vermeiden. Beispiel: Ein Anleger mit einem Portfolio von 500.000 € plant eine jährliche Entnahme von 4 % (20.000 €). Um Schwankungen zu begrenzen, legt er eine Obergrenze von 30.000 € und eine Untergrenze von 15.000 € fest. In einem besonders schlechten Börsenjahr, in dem sein Depot um 25 % auf 375.000 € fällt, würde er nur 15.000 € entnehmen, um das Kapital zu erhalten. In einem sehr guten Jahr, in dem sein Portfolio stark auf 650.000 € wächst, wird die Entnahme auf maximal 30.000 € begrenzt, um nicht zu schnell zu viel Kapital zu verbrauchen.

Eine weitere Methode ist die Guardrail-Strategie, entwickelt von Jonathan Guyton und William Klinger. Sie bietet eine flexible Möglichkeit, Entnahmen an die Marktentwicklung anzupassen. Sie beginnt mit einer initialen Entnahmerate, beispielsweise 5 %, und setzt Ober- und Untergrenzen – sogenannte Guardrails. Liegt die Entnahmerate außerhalb dieser Bandbreite (z. B. über 6 % oder unter 4 % des Portfoliowerts), wird die Entnahme um 10 % nach oben oder unten korrigiert. Beispiel: Ein Anleger entnimmt jährlich 20.000 €. Sinkt sein Portfolio um mehr als 20 %, reduziert er seine Entnahme auf 18.000 €. Steigt das Portfolio entsprechend, kann er die Entnahme auf 22.000 € erhöhen. Dieses Modell sorgt für Stabilität, indem es extreme Anpassungen verhindert, aber in kritischen Marktphasen klare Leitlinien vorgibt.

Dynamische Entnahmestrategien sorgen für eine nachhaltigere finanzielle Planung im Ruhestand. Sie bieten eine bessere Balance zwischen Kapitalerhalt und Konsummöglichkeiten.