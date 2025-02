Target Date Funds (auch Lebenszyklusfonds genannt) passen sich automatisch an deine Lebensphase an und erleichtern dir so die langfristige Geldanlage. Zu Beginn der Laufzeit setzen die Fonds auf die renditestarke Anlageklasse Aktien, während der Anteil sicherer Anlagen wie Anleihen bis zum definierten Zieljahr stetig steigt. So wird das Portfolio sukzessive defensiver, um das Risiko zu minimieren. Anleger profitieren von einem professionellen Rebalancing, ohne sich selbst darum kümmern zu müssen - sie erhalten damit eine durchdachte Lebenszyklusstrategie für ihre Geldanlage in einem einzigen Fonds oder ETF.

In diesem Ratgeber erfährst du alles Wissenswerte über Target Date Funds - von ihrer Funktionsweise bis hin zu den besten Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Fonds.