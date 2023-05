Der Kauf von Anleihen ist relativ einfach. Banken und Online‑Broker bieten in der Regel aktuelle Anleihen zum Kauf an, viele Anleihen sind auch an der Börse notiert. Im Gegensatz zu Aktien ist der Handel mit Anleihen jedoch oft nicht sehr liquide, d.h. nur wenige Anleihen wechseln an der Börse den Besitzer. Zudem werden Unternehmensanleihen häufig mit hohen Mindeststückelungen von 50.000 oder 100.000 Euro ausgegeben, so dass diese Anleihen für Anlegerinnen und Anleger mit kleineren Anlagebeträgen unerschwinglich sind.