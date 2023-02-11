Nennwert Anleihen werden nicht wie Aktien in Stück gehandelt, sondern zum Nennwert. Der Nennwert der Anleihe ist in den Emissionsbedingungen festgelegt, zum Beispiel 100 Euro. Es gibt aber auch Anleihen mit einem Nennwert von 100.000 Euro. Dies ist häufig bei Unternehmensanleihen der Fall.

Emission Die Ausgabe neuer Anleihen wird als Emission oder Neuemission bezeichnet. Meist begleiten Investmentbanken den Prozess und sorgen dafür, dass der Emittent der Anleihe die gesamte Emission platzieren kann.

Emittent Der Emittent einer Anleihe wird auch als Herausgeber oder Schuldner bezeichnet. Emittenten können Staaten, Unternehmen oder Kreditinstitute sein.

Kupon Der Kupon oder Zinskupon einer Anleihe gibt an, welche Erträge an die Inhaber der Anleihe ausgezahlt werden. Die Höhe des Kupons hängt von der Laufzeit der Anleihe, der Bonität des Emittenten und dem allgemeinen Zinsniveau ab. Der Kupon ist nicht mit der Rendite der Anleihe gleichzusetzen.

Rendite Die Rendite ist die effektive Verzinsung der Anleihe und berücksichtigt auch den Kaufpreis der Anleihe. Sie ist also die tatsächliche Verzinsung, die ein Anleger bei einer Investition in die Anleihe erhält, wenn er sie bis zum Ende der Laufzeit hält.

Kurswert Der Kurswert ist der aktuelle Wert der Anleihe. Er errechnet sich aus dem aktuellen Kurs multipliziert mit dem Nennwert der Anleihe (Beispiel: 1.000 Euro * 99 % = 990 Euro).

Laufzeit Anleihen werden für einen bestimmten Zeitraum ausgegeben. Am Ende der Laufzeit wird die Anleihe zum Nennwert zurückgezahlt. Im Zusammenhang mit Anleihen wird häufig von kurz- oder langfristigen Anleihen bzw. von kurz-, mittel- oder langfristigen Anleihen gesprochen. Kurzfristige Anleihen haben eine Laufzeit von bis zu 3 Jahren, mittelfristige Anleihen von 3 bis 7 Jahren und langfristige Anleihen von 7 Jahren und länger.

Rückzahlungskurs Der Rückzahlungskurs am Ende der Laufzeit einer Anleihe beträgt in der Regel 100 %. Das bedeutet, dass eine Anleihe mit einem Nennwert von 10.000 Euro am Ende der Laufzeit zu 10.000 Euro zurückgezahlt wird.

Bonität Die Bonität gibt Auskunft über die Kreditwürdigkeit des Emittenten einer Anleihe. Emittenten mit einer schlechten Bonität müssen höhere Zinsen zahlen als Emittenten mit einer guten Bonität. Anhand der Bonität lässt sich auch abschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Anleihe am Ende der Laufzeit zurückgezahlt wird. Die Bonität bestimmt auch das Rating der Anleihe.