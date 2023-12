Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) erklärt

Unternehmensanleihen bzw. Corporate Bonds sind Schuldverschreibungen, mit denen sich Unternehmen Geld am Kapitalmarkt leihen. Die Wertpapiere funktionieren ähnlich wie ein Kredit, wobei der Kauf der Unternehmensanleihen über die Börse erfolgt. Am Ende der Laufzeit zahlt der Emittent der Anleihe – in diesem Fall das Unternehmen – den Nennwert – also den zu Beginn investierten Betrag – zurück. Zudem erhalten die Erwerbenden der Unternehmensanleihen jährlich Zinsen. Diese werden auch als Kupon bzw. Zinskupon bezeichnet. Die Höhe des Zinssatzes richtet sich nach der Bonität (Rating) und dem Ausfallrisiko des Emittenten. Kaufen kannst du Unternehmensanleihen in verschieden Währungen, Laufzeiten und Ratings von spekulativ bis risikoarm.

Wer in Unternehmensanleihen investieren möchte, wird verschiedenen Bezeichnungen begegnen, unter anderem Mittelstandsanleihen und Industrieanleihen: