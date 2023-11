Bundesanleihen einfach erklärt

Für Privatanlegerinnen und Privatanleger ist die Rendite einer Bundesanleihe ein zentrales Entscheidungskriterium. Die versprochene Rendite des Staates zum Zeitpunkt der Ausgabe der Wertpapiere bezeichnet man als Emissionsrendite. Beeinflusst wird die Rendite von Bundesanleihen durch verschiedene Faktoren, darunter die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, Inflationserwartungen sowie geopolitische Ereignisse. Zusammengesetzt wird die Rendite von Bundesanleihen aus dem aktuellen Kurs, dem Zinssatz bei Ausgabe, der restlichen Laufzeit und dem Rückkaufspreis.

Der Kurswert einer Bundesanleihe wird nicht in Euro angegeben, sondern als Prozentsatz des Nominalbetrags, dem sogenannten Marktkurs. Der Nominal- oder Nennbetrag stellt den Wert dar, zu dem die kleinste Einheit der Bundesanleihe, die Teilschuldverschreibung, ausgegeben wird. Üblicherweise liegt der Nennwert bei 100 Euro. Kaufst du also eine Bundesanleihe zu diesem Nennwert, leihst du dem Staat 100 Euro und erhältst gibt Gegenzug eine garantierte Verzinsung über eine feste Laufzeit. Am Ende der Laufzeit zahlt die Bundesrepublik Deutschland dir den Nennwert des Wertpapiers inklusive letzter Zinszahlung wieder zurück.

Die Rendite von Bundesanleihen fällt in der Regel geringer aus als bei risikoreicheren Anlagen, da sie als sehr sicher gelten. Aufgrund dessen bleiben die Anleihen auch weiterhin ein beliebtes Mittel zur Geldanlage für konservative Investoren, die nach Stabilität und Sicherheit in ihrem Portfolio suchen. Nachdem die Rendite von 10-jährigen Bundesanleihen zwischen 2019 und 2022 sogar im negativen Bereich lag, ist in den letzten Jahren wieder eine positive Entwicklung bei der Rendite der Bundesanleihen zu erkennen. Seit Dezember 2022 liegt die Rendite der Anleihen konstant über 2 Prozent. Momentan liegt sie bei 2,6 Prozent (Stand 11/2023). Die aktuelle Rendite von Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren kannst du direkt auf der Website der deutschen Finanzagentur nachschauen.