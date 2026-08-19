Bundesanleihen einfach erklärt
Eine kluge Wahl für Anlegerinnen und Anleger?
Bundesanleihen stellen bereits seit Jahrzehnten eine feste Größe auf dem Finanzmarkt dar und sind für den Bund das wichtigste Finanzierungsinstrument. Die Geschichte der Anleihen reicht bis ins frühe 20. Jahrhundert. Damals wie heuten dienten die Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland als stabile Geldanlage.
Lange Zeit wurden nur Bundesanleihen mit Laufzeiten von 10 oder 30 Jahren emittiert, mittlerweile können Anlegerinnen und Anleger aber auch Anleihen mit einer Laufzeit von 7 und 15 Jahren erwerben.
Bundesanleihen gelten als Geldanlage mit besonders geringem Risiko, schließlich gehört die Bundesrepublik zu den Staaten mit der besten Bonität. Dementsprechend fallen die Zinsen der Bundesanleihen eher niedrig aus.
Was genau Bundesanleihen sind, welche Risiken und Renditen dich erwarten und vieles mehr zum Thema Bundesanleihen erfährst du in unserem Ratgeber.
Das Wichtigste in Kürze: Grundlagen zu Bundesanleihen
Definition: Bundesanleihen sind Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland mit festen Laufzeiten und jährlichen Zinszahlungen. Sie dienen der Finanzierung von Staatsausgaben und sind derzeit das wichtigste Finanzierungsinstrument des Bundes.
Sicherheit: Da Bundesanleihen von der Bonität des deutschen Staates gestützt werden, gelten als sichere Anlage. Bundesanleihen haben ein sehr gutes Anleiherating.
Laufzeit: Bundesanleihen werden mit Laufzeiten von 7, 10, 15 oder 30 Jahren emittiert. Erst im Zuge der Coronakrise wurden im Jahre 2020 die neuen Laufzeiten von 7 und 15 Jahren eingeführt.
Rendite: Anlegerinnen und Anleger erhalten eine jährlich fixierte Zinszahlung. Die Rückzahlung erfolgt zum Nennwert am Ende der Laufzeit. Die Rendite von Bundesanleihen lässt sich entsprechend genau kalkulieren.
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Erklärung: Was sind Bundesanleihen?
Bei Bundesanleihen handelt es sich um Staatsanleihen, die von der Bundesrepublik Deutschlands herausgegeben werden. Sie zählen zu den Bundeswertpapieren. Ziel des Bundes ist es, sich mit den Anleihen Geld von Anlegerinnen und Anlegern über den Kapitalmarkt zu besorgen, welches überwiegend zur Finanzierung des Haushalts der Bundesrepublik dient. Kaufst du also eine Bundesanleihe, leihst du dem Staat Geld und erhältst dafür eine Verzinsung. Einfach erklärt sind Bundesanleihen somit Schuldverschreibungen des Bundes. Die Zinsen bei Bundesanleihen werden auch Kupon genannt. Die Rendite einer Bundesanleihe pro Jahr wird in Prozent angegeben und beinhaltet den Ertrag einer Kapitalanlage.
Rendite von Bundesanleihen
Für Privatanlegerinnen und Privatanleger ist die Rendite einer Bundesanleihe ein zentrales Entscheidungskriterium. Die versprochene Rendite des Staates zum Zeitpunkt der Ausgabe der Wertpapiere bezeichnet man als Emissionsrendite. Beeinflusst wird die Rendite von Bundesanleihen durch verschiedene Faktoren, darunter die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, Inflationserwartungen sowie geopolitische Ereignisse. Zusammengesetzt wird die Rendite von Bundesanleihen aus dem aktuellen Kurs, dem Zinssatz bei Ausgabe, der restlichen Laufzeit und dem Rückkaufspreis.
Der Kurswert einer Bundesanleihe wird nicht in Euro angegeben, sondern als Prozentsatz des Nominalbetrags, dem sogenannten Marktkurs. Der Nominal- oder Nennbetrag stellt den Wert dar, zu dem die kleinste Einheit der Bundesanleihe, die Teilschuldverschreibung, ausgegeben wird. Üblicherweise liegt der Nennwert bei 100 Euro. Kaufst du also eine Bundesanleihe zu diesem Nennwert, leihst du dem Staat 100 Euro und erhältst gibt Gegenzug eine garantierte Verzinsung über eine feste Laufzeit. Am Ende der Laufzeit zahlt die Bundesrepublik Deutschland dir den Nennwert des Wertpapiers inklusive letzter Zinszahlung wieder zurück.
Die Rendite von Bundesanleihen fällt in der Regel geringer aus als bei risikoreicheren Anlagen, da sie als sehr sicher gelten. Aufgrund dessen bleiben die Anleihen auch weiterhin ein beliebtes Mittel zur Geldanlage für konservative Investoren, die nach Stabilität und Sicherheit in ihrem Portfolio suchen. Nachdem die Rendite von 10-jährigen Bundesanleihen zwischen 2019 und 2022 sogar im negativen Bereich lag, ist in den letzten Jahren wieder eine positive Entwicklung bei der Rendite der Bundesanleihen zu erkennen. Seit Dezember 2022 liegt die Rendite der Anleihen konstant über 2 Prozent. Momentan liegt sie bei 2,6 Prozent (Stand 11/2023). Die aktuelle Rendite von Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren kannst du direkt auf der Website der deutschen Finanzagentur nachschauen.
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Welche Risiken haben Bundesanleihen?
Auch wenn das Risiko vergleichsweise gering ist, gibt es auch beim Kauf von Bundesanleihen gewisse Risiken, die es zu beachten gilt:
- Emittentenrisiko: Das Emittentenrisiko bezeichnet die Gefahr, dass der Herausgebende der Bundesanleihen, also der Staat, die Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen kann. Allerdings ist das Risiko, dass der Bund die Zinsen und den Nennwert nicht zahlen kann, aufgrund der hohen Bonität sehr gering.
- Inflationsrisiko: Steigt die Inflation während der Laufzeit höher als erwartet, kann es zu einem Wertverlust des Bundeswertpapiers kommen.
- Liquiditätsrisiko: Als Liquiditätsrisiko bezeichnet man das Risiko, dass du eine Anleihe an der Börse nicht an andere Anlegerinnen und Anleger verkauft bekommst, wenn du vor Ende der Laufzeit Geld benötigst. Bestenfalls kaufst du Anleihen mit hohem Emissionsvolumen, um dies zu verhindern.
- Kursrisiko: Das Kursrisiko bei Bundesanleihen betrifft nur Anlegerinnen und Anleger, für die der Euro eine Fremdwährung ist. Sinkt der Währungskurs der Anleihe, können bei Verkauf oder nach Ende der Laufzeit Verluste entstehen.
- Zinsänderungsrisiko: Dieses Risiko beschreibt, dass der Kurs von Bundesanleihen steigt, wenn die Zinsen auf dem Rentenmarkt fallen und der Kurs fällt, wenn die Zinsen steigen. Bei einem Verkauf vor Ende der Laufzeit, kann es für Anlegerinnen und Anleger so zu Gewinnen oder Verlusten kommen.
|Zinsentwicklung
|Kursentwickung
|Erläuterung
|Rendite steigt
|Kurs fällt
|Bei steigenden Renditen, sinken die Kurse.
|Rendite bleibt gleich
|Kurs bleibt gleich
|Bei kostanten Renditen, bleiben die Kurse unverändert.
|Rendite sinkt
|Kurs steigt
|Bei sinkenden Renditen, steigen die Kurse.
Wie kaufe ich Bundesanleihen?
Ein direkter Kauf von Bundesanleihen über die deutsche Finanzagentur ist nicht möglich. Stattdessen kannst du die Bundesanleihen börsentäglich über Banken, Sparkassen oder Broker kaufen. Voraussetzung für den Kauf ist dabei, dass Anlegerinnen und Anleger ein Wertpapierdepot besitzen. Bevor du allerdings deine Investition startest, empfiehlt es sich, verschiedene Angebote zu vergleichen und sich gegebenenfalls über Gebühren für den Kauf, Verkauf oder die Verwahrung der Bundeswertpapiere zu informieren.
Emission von Bundesanleihen
Die Herausgabe von neuen Bundesanleihen – auch Begebung oder Emission genannt – erfolgt über die deutsche Finanzagentur. Die Begebungstermine, also wann die Bundesrepublik Deutschland neue Staatsanleihen an die Börse bringt, sind im Emissionskalender einzusehen. Bundesanleihen machen mit über 60 Prozent den Großteil des Schuldenportfolios der Bundesrepublik aus. Die 10-jährige Bundesanleihe allein trägt voraussichtlich etwa 12 Prozent bzw. 62,5 Mrd. Euro hierzu bei. Damit hat die Bundesanleihe den zweithöchsten Anteil am Jahresemissionsvolumen des Bundes und wird lediglich von den Bundesschatzanweisungen übertroffen.
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Gibt es ETFs auf Bundesanleihen?
Anlegerinnen und Anleger haben nicht nur die Möglichkeit, einzelne Bundesanleihen zu kaufen, sondern auch Anleihen-ETFs. Diese investieren das Geld in eine Vielzahl von Anleihen und streuen das Risiko der Geldanlage. Die Bundesanleihen-ETFs sind in der Regel kosteneffizient, da die Kosten durch das passiv verwaltete ETF-Format niedrig gehalten werden. Mit unserem Finanzmanager behältst du stets den Überblick über dein Portfolio, egal in viele Aktien, Anleihen oder ETFs du dein Geld investierst.
Vorteile von Bundesanleihen
- Hohe Sicherheit: Bundesanleihen gelten als eine der sichersten Anlageformen, da sie vom deutschen Staat herausgegeben werden.
- Regelmäßige Zinszahlungen: Investoren erhalten in der Regel feste Zinsen über die gesamte Laufzeit der Bundesanleihe.
- Liquidität: Bundesanleihen sind in der Regel sehr liquide, was bedeutet, dass sie leicht verkauft werden können.
- Diversifikation: Sie können ein gutes Instrument zur Diversifikation eines Portfolios sein.
Nachteile von Bundesanleihen
- Geringe Rendite: Aufgrund ihrer Sicherheit bieten Bundesanleihen im Vergleich zu risikoreicheren Anlageformen oft eine geringere Rendite.
- Zinsänderungsrisiko: Wenn die Marktzinsen steigen, können die Zinsen der bereits emittierten Bundesanleihen fallen.
- Inflationsrisiko: Bei niedrigen Zinssätzen und hoher Inflation kann der Realwert der Rückzahlungen erodieren.
- Laufzeit: Anlegerinnen und Anleger sind an die festgelegte Laufzeit der Anleihe gebunden, es sei denn, sie verkaufen sie vorzeitig zum aktuellen Marktpreis.
Bundesanleihen sind ein wichtiger Baustein in der Asset Allocation. Dabei wird das Kapital auf möglichst viele Anlageklassen verteilt. Das senkt das Risiko und steigert langfristig die Rendite.
Fazit: Warum sollte man in Bundesanleihen investieren?
Bundesanleihen bieten eine festgelegte Rendite, die durch regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalwerts am Ende der Laufzeit realisiert wird. Dabei profitieren Anlegerinnen und Anleger zwar nicht von den höchsten Renditen, allerdings sind die Anleihen eine besonders sichere Variante der Geldanlage. Aufgrund der hohen Bonität der Bundesrepublik Deutschland, muss man sich in der Regel keine Sorgen machen, dass die Schuldverschreibungen nicht zurückgezahlt werden. Dank dieser Sicherheit eignet sich der Kauf von Bundesanleihen zur Diversifikation und Reduzierung des Gesamtrisikos im Portfolio.
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