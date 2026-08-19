Anleihen-Ratings sind Bewertungen des Kreditrisikos eines Schuldners durch spezialisierte Rating-Agenturen. Diese Ratings geben den Anlegerinnen und Anlegern eine Einschätzung darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird. Die bekanntesten Ratingagenturen sind Standard & Poor's, Moody's und Fitch.

In diesem Leitfaden erklären wir, was Anleihen-Ratings sind, wie sie funktionieren, wer sie vergibt, was bei einer Herabstufung passiert und was mit einer Anleihe im Insolvenzfall geschieht.