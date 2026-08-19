Staatsanleihen verstehen

Für Unternehmen und Privatpersonen ist es Gang und Gäbe, sich Geld zu leihen, um große Anschaffungen zu tätigen. Ebenso sind Staaten auf das Kapital von Anlegerinnen und Anlegern angewiesen, um die Haushaltsausgaben zu decken. Über Staatsanleihen nehmen Länder Schulden auf und bieten im Gegenzug Zinszahlungen über eine festgelegte Laufzeit sowie die Rückzahlung des Nominalwerts zum Ende der Laufzeit.

Die Anleihen werden oft als risikoarme Anlageform angesehen, vor allem wenn sie von Staaten mit hoher Bonität stammen. Allerdings fällt die Rendite dafür auch geringer aus als bei risikoreichen Aktien oder Wertpapieren.

Was Staatsanleihen genau sind, wie sie funktionieren und mehr erklären wir dir in diesem Ratgeber.