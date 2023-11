Staatsanleihen verstehen

Anlegerinnen und Anleger haben nicht nur die Möglichkeit, in einzelne Staatsanleihen zu investieren, sondern sie können auch Staatsanleihen-ETFs kaufen. Mit dem Kauf erwirbst du einen Anteil an einem Fonds, der in mehrere Staatsanleihen investiert. So wird das Risiko der Anlage weiter gestreut. Anteile an Staatsanleihen-ETFs kannst du ebenfalls ganz einfach an der Börse kaufen und verkaufen.

Staatsanleihen-ETFs funktionieren ähnlich wie Aktien-ETFs, nur bilden sie einen Rentenindex statt einem Aktienindex nach. Durch das passive Management der Anleihen-ETFs profitieren Anlegerinnen und Anleger zudem von geringen zusätzlichen Kosten für die ETFs. Ob Staatsanleihen-ETFs für dich sinnvoll sind, hängt von deinen Anlagezielen und deiner Risikobereitschaft ab. Die Anleihen-ETFs sind weniger riskant, bieten aber auch weniger Renditechancen als Aktien-ETFs und andere Wertpapiere. Um das eigene Portfolio zu diversifizieren und das Gesamtrisiko der Anlage zu senken, kann der Kauf von Staatsanleihen-ETFs durchaus sinnvoll sein.