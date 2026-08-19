Anleihen-ETFs einfach erklärt

Anleihen-ETFs sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden, da sie die Möglichkeit bieten, in ein breit gestreutes Anleihenportfolio zu investieren, ohne einzelne Anleihen kaufen zu müssen.

Mit dem Zinsanstieg der letzten Monate sind Anleihen mit ihren Zinszahlungen als Investment wieder zu einer interessanten Anlageklasse geworden.

In diesem Ratgeber erklären wir, wie Anleihen-ETFs funktionieren, welche Vor- und Nachteile sie haben, was ein Kupon ist und wie sie als Wertpapier in einem Portfolio eingesetzt werden können.