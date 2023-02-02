ETFs und Inflation: Portfolio richtig absichern

Vermögen schmelzen häufig unbemerkt dahin. Wer heute 10.000 Euro ins Sparschwein wirft, kann zwar sicher sein, dass auch nach zehn Jahren derselbe Betrag auf den Banknoten steht, doch unter dem Strich ist das Ersparte weniger wert. Schuld ist die Inflation, die für eine negative Realrendite sorgt. Das Geld erleidet einen Kaufkraftverlust. Im Jahr 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate in Deutschland bei 7,9 Prozent. Zum Vergleich: Als Zielwert strebt die Europäische Zentralbank (EZB) zwei Prozent an. Die Inflation lässt das Vermögen schmelzen und schmälert die Rendite von ETFs und anderen Investments. Anlegerinnen und Anleger, die die Inflation bei der Geldanlage schlagen wollen, mussten (und müssen) nach überdurchschnittlicher Rendite Ausschau halten. Viele schauen dabei hoffnungsvoll auf ETFs.

Doch eignen sich ETFs überhaupt für den Inflationsschutz in Krisenzeiten? Wie entwickeln sich ETFs bei hoher Inflation? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert der folgende Beitrag.