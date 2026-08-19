Einfach erklärt: Was ist ein ETC?

Anlegerinnern und Anleger, die in ETCs investieren wollen, sollten folgende 3 Besicherungsarten kennen:

Physisch hinterlegte ETCs

Vollständig besicherte ETCs

ETCs mit Drittdeckung

Mit diesen Methoden der Besicherung, die wir uns im Folgenden näher ansehen, möchten ETC-Anbieter das Emittentenrisiko minimieren.

Physisch hinterlegte ETCs

ETCs auf Rohstoffe – wie z.B. die Industriemetalle Aluminium, Kupfer und Zink oder Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin – sind physisch besichert. ETCs bilden den Marktpreis mehr oder weniger exakt ab und kommen zu einer ähnlichen Wertentwicklung. Wer also beispielsweise in einen ETC auf ein Edelmetall wie Gold investiert, der physisch hinterlegt und besichert ist, darf davon ausgehen, dass sich tatsächlich Goldbarren im Tresor des Treuhänders befinden, die genau dem Wert der investierten Summe entsprechen. Ein Emittentenrisiko kann somit ausgeschlossen werden.

Vollständig besicherte ETCs

Auch bei vollständig besicherten ETCs werden „Sicherheiten” garantiert. Jedoch handelt es sich bei diesen hinterlegten Sicherheiten nicht um greifbare, physische Rohstoffe, sondern um gewöhnliche Kredite, die z.B. Versicherungen gewähren. Die Gelder bestehen dabei entweder aus Bareinlagen der Institute oder Aktien mit hoher Bonität.

ETCs mit Drittdeckung

Von einer Besicherung mittels Drittdeckung ist dann die Rede, wenn das Emittentenrisiko von einer dritten Partei getragen wird. Das können Finanzinstitute aber auch andere Konzerne sein, die im Falle eines Ausfalls des Emittenten mit dem Vermögen ihres Unternehmens haften. Beispielsweise gibt es diverse ETCs auf Rohstoffe wie Öl, für deren Sicherheit prominente Energieunternehmen mit ihrem Betriebsvermögen haften.