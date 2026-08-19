Die richtige Indexauswahl

Jeder ETF folgt einem Index – aber nicht jeder Index ist gleich gut für Anfänger geeignet. Entscheidend ist, wie der Index zusammengesetzt ist und wie stark einzelne Aktien oder Länder darin gewichtet sind.

Worauf du bei der Indexauswahl achten solltest

Ein häufiger Fallstrick: Manche Indizes sind stark auf einzelne Unternehmen oder Märkte konzentriert. Im S&P 500 etwa machen die zehn größten US-Unternehmen zeitweise über 30 Prozent des Index aus. Fällt eine dieser Aktien stark, spürst du das direkt in deinem Depot. Achte deshalb darauf, dass der Index eine Maximalgewichtung für einzelne Wertpapiere vorsieht – das begrenzt Klumpenrisiken.

Unsere Empfehlung für ETF-Einsteiger

Setze auf Indizes, die global und breit gestreut sind – also Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit abdecken. Das verteilt dein Kapital auf viele tausend Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern, Regionen und Branchen. Einzelne Länder- oder Branchenrisiken fallen dabei kaum ins Gewicht.

Für die Umsetzung bieten sich zwei bewährte Indexkonzepte an: