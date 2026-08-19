ETFs für Anfänger erklärt – Der ultimative Einstieg
So gelingt der Vermögensaufbau mit ETFs.
Für Anfänger sind ETFs der einfachste und günstigste Weg, breit gestreut in den Kapitalmarkt zu investieren. Wer sein Geld dauerhaft auf dem Sparbuch oder Tagesgeldkonto liegen lässt, verliert durch die Inflation langfristig an Kaufkraft – dabei braucht es für den Einstieg weder viel Zeit noch Börsenwissen.
In diesem Beitrag erklären wir ETF-Einsteigern, wie sie mit der ETF-Anlage möglichst einfach und bequem beginnen können – egal ob als Einmalanlage, ETF-Sparplan oder eine Kombination aus beidem.
Das Wichtigste in Kürze: ETF-Wissen für Anfänger
Definition: Exchange Traded Funds (ETFs)) sind börsengehandelte Indexfonds, die einen Index wie den MSCI World oder DAX möglichst exakt nachbilden – automatisch, günstig und transparent.
Risiko: ETFs streuen dein Kapital auf hunderte oder tausende Aktien weltweit. Das reduziert das Risiko deutlich – einzelne Unternehmen oder Branchen fallen kaum ins Gewicht. Wichtig: Plane immer einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren ein.
Rendite: Die Rendite eines ETFs folgt der Entwicklung seines Index – er kann steigen, aber auch fallen. Langfristig haben weltweite Aktien-ETFs historisch rund 7 Prozent Rendite pro Jahr erzielt.
Kosten: ETFs gehören zu den günstigsten Anlageprodukten überhaupt. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) liegt oft unter 0,25 Prozent – deutlich weniger als bei aktiv verwalteten Fonds. Die Kosten von ETFs sind sehr niedrig.
Investieren: Du kannst einmalig in ETFs investieren oder monatlich per ETF-Sparplan oft schon ab ab 1 Euro. Vergleiche vorher die Brokergebühren: Unser Broker-Vergleich und ETF-Sparplan-Vergleich helfen dir, den günstigsten Anbieter zu finden.
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Diese Begriffe sollten ETF-Anfänger kennen
|Begriff
|Erklärung
|Börse
|Marktplatz, auf dem Anleger Wertpapiere kaufen und verkaufen können.
|Index
|Ein Index ist ein Wertpapierkorb, der einen bestimmten Markt repräsentiert. Enthaltene Wert können bspw. Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds oder auch Rohstoffe sei
|Aktienindex
|Ein Aktienindex spiegelt den Aktienmarkt eines bestimmten Landes oder Börsensegmentes.
|Indexfonds
|Indexfonds sind Fonds, die einen bestimmen Index möglichst exakt nachbilden.
|Anleihen
|Eine Anleihe ist ein Wertpapier, das den Käufern das Recht auf Rückzahlung sowie Zinszahlungen garantiert.
|Aktien
|Aktien sind Wertpapiere, die Anteile an einem Unternehmen verbriefen. Käufer werden mit dem Investment zum Miteigentümer des Unternehmens.
|Rendite
|Die Rendite ist der Ertrag einer Geldanlage, die du innerhalb eines Jahres erwirtschaftet hast. Der Prozentsatz sagt aus, in welchem Verhältnis der Gewinn zum angelegten Kapital steht.
|Total Expense Ratio
|Die jährlichen Kosten von Investmentfonds werden in der Total Expense Ratio (kurz: TER) angegeben. Die Kennzahl findest du im Factsheet des ausgewählten ETFs.
|Diversifikation
|Diversifikation bedeutet die Streuung der Geldanlage und damit die Verteilung möglicher Risiken.
Video-Tipp für ETF-Anfänger
Markus Jordan, Gründer von extraETF, erklärt, wie man mit ETFs anfängt.
ETFs einfach erklärt
Bei ETFs (Exchange Traded Funds) handelt es sich um Indexfonds, die jederzeit an der Börse gehandelt werden können. Ein ETF bildet die Wertentwicklung eines bestimmten Index, wie zum Beispiel dem MSCI World, möglichst exakt nach. Im Unterschied zu aktiven Investmentfonds benötigen ETFs kein Fondsmanagement, was sich positiv auf die Kosten und deine Rendite auswirkt.
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Sind ETFs für ETF-Einsteiger geeignet?
Ja, und das aus gutem Grund. Als ETF-Anfänger investierst du nicht in einzelne Aktien, sondern auf einen Schlag in hunderte oder tausende Unternehmen gleichzeitig. Ein ETF auf den MSCI World etwa verteilt dein Kapital auf rund 1.300 Aktien aus 23 Ländern. Gerät ein einzelnes Unternehmen in Schwierigkeiten, fällt das kaum ins Gewicht. Zusätzlich bist du automatisch über verschiedene Länder, Regionen und Branchen diversifiziert – ohne dass du dich selbst darum kümmern musst. Genau das macht ETFs zur idealen Einstiegslösung.
Da ETFs einen Index passiv nachbilden, brauchen sie kein teures Fondsmanagement. Das schlägt sich direkt in den Kosten nieder: Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei den meisten ETFs bei 0,25 Prozent pro Jahr oder darunter – aktiv verwaltete Fonds kosten oft das Fünf- bis Zehnfache. Für Anleger bedeutet das: Mehr von der Marktrendite bleibt im eigenen Depot.
Ein wichtiger Hinweis für ETF-Einsteiger: Auch ein breit gestreuter ETF auf den MSCI World kann in Krisen deutlich fallen – historisch waren Rückgänge von 50 Prozent und mehr möglich. Das klingt beunruhigend, ist aber kein Grund zur Panik. Wer langfristig investiert, hat alle bisherigen Krisen ausgesessen und wurde dafür mit Rendite belohnt. Die Faustregel: Je länger dein Anlagehorizont, desto geringer das Risiko eines dauerhaften Verlusts.
ETFs: Die einfachste Art, mit dem Investieren anzufangen.
Schritt für Schritt in ETFs investieren
Viele ETF-Einsteiger glauben, Geldanlage sei kompliziert. Das Gegenteil ist wahr: Mit ETFs reduziert sich der gesamte Prozess auf drei Schritte.
- Depot eröffnen
- Index auswählen
- Passenden ETF kaufen
Wie das konkret funktioniert, erklären wir dir jetzt:
Wie kann ich ein Depot eröffnen?
Ein Wertpapierdepot ist dein persönliches Konto für ETFs, Aktien und andere Wertpapiere – vergleichbar mit einem Konto für Geld, nur eben für Wertpapiere. Ohne Depot kein ETF-Kauf: Es ist der erste und wichtigste Schritt auf dem Weg zum ETF-Investor.
Depots werden von Banken, Direktbanken und spezialisierten Online-Brokern angeboten. Die Unterschiede zwischen den Anbietern sind dabei erheblich – sowohl bei den Kosten als auch beim Angebot:
- Neobroker wie Trade Republic oder Scalable Capital bieten oft kostenlose Depotführung und günstige oder sogar gebührenfreie ETF-Käufe. Ideal für Einsteiger.
- Direktbanken wie ING oder Comdirect sind etwas teurer, punkten aber mit breiterem Produktangebot und zusätzlichen Services wie Girokonto oder Kreditkarte.
- Filialbanken sind in der Regel die teuerste Option – eine Wertpapierorder kann je nach Volumen zwischen 10 und 60 Euro kosten.
Ein Depot zu eröffnen dauert heute meist nur 10 bis 15 Minuten – vollständig online, mit digitaler Identifikation per VideoIdent oder PostIdent.
Unser Tipp: Vergleiche vor der Depoteröffnung die Konditionen der Anbieter. Gerade bei einem ETF-Sparplan summieren sich kleine Gebührenunterschiede über Jahre zu einem spürbaren Renditeunterschied.
Hier kannst du günstig ETFs kaufen
Tipp: Solltest du bereits ein Depot bei einer Direktbank besitzen, kannst du dich in unserem Broker-Vergleich über die Qualität des Angebots informieren. Eventuell macht es für dich Sinn ein neues, attraktiveres Depot zu eröffnen. Jetzt den Broker-Vergleich lesen!
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Die richtige Indexauswahl
Jeder ETF folgt einem Index – aber nicht jeder Index ist gleich gut für Anfänger geeignet. Entscheidend ist, wie der Index zusammengesetzt ist und wie stark einzelne Aktien oder Länder darin gewichtet sind.
Worauf du bei der Indexauswahl achten solltest
Ein häufiger Fallstrick: Manche Indizes sind stark auf einzelne Unternehmen oder Märkte konzentriert. Im S&P 500 etwa machen die zehn größten US-Unternehmen zeitweise über 30 Prozent des Index aus. Fällt eine dieser Aktien stark, spürst du das direkt in deinem Depot. Achte deshalb darauf, dass der Index eine Maximalgewichtung für einzelne Wertpapiere vorsieht – das begrenzt Klumpenrisiken.
Unsere Empfehlung für ETF-Einsteiger
Setze auf Indizes, die global und breit gestreut sind – also Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit abdecken. Das verteilt dein Kapital auf viele tausend Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern, Regionen und Branchen. Einzelne Länder- oder Branchenrisiken fallen dabei kaum ins Gewicht.
Für die Umsetzung bieten sich zwei bewährte Indexkonzepte an:
Für einen langfristigen Vermögensaufbau reicht ein einziger ETF – zwei ETFs bieten zusätzliche Kontrolle über die regionale Gewichtung. Wer es noch einfacher mag und neben Aktien auch Anleihen im Portfolio haben möchte, ist mit einem Portfolio-ETF sofort startklar.
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Welche ETFs eignen sich für Anfänger?
Rund 5.000 ETFs sind in Deutschland handelbar – für Einsteiger keine einfache Ausgangslage. Die gute Nachricht: Für einen soliden Vermögensaufbau brauchst du nur einen einzigen davon. Im Folgenden stellen wir die ETFs vor, die sich für Anfänger am besten eignen – ob als Einmalanlage oder ETF-Sparplan, bei vielen Brokern sogar ohne Kaufgebühren.
Fazit: So einfach können Anfänger in ETFs investieren
Der Einstieg in ETFs ist einfacher als viele denken – und mit den richtigen ETFs gelingt er in wenigen Schritten:
- Ein ETF: Der Vanguard FTSE All-World oder der SPDR MSCI ACWI IMI decken allein rund 99 Prozent des Weltmarktes ab – maximale Diversifikation, minimaler Aufwand.
- Zwei ETFs: Wer Industrie- und Schwellenländer selbst gewichten möchte, kombiniert zwei Regionen-ETFs nach eigenen Vorstellungen.
- Portfolio-ETF: Wer zusätzlich Anleihen im Portfolio haben und die Aktienquote flexibel steuern möchte, ist mit einem Portfolio-ETF sofort startklar.
Bevor du kaufst: Vergleiche die Gebühren deines Brokers – gerade bei einem ETF-Sparplan summieren sich kleine Unterschiede über Jahre zu einem spürbaren Renditeeffekt. Unser ETF-Broker-Vergleich und ETF-Sparplan-Vergleich helfen dir, den günstigsten Anbieter zu finden.
Jetzt liegt es an dir. Viel Erfolg beim ETF-Einstieg!
Häufige Fragen (FAQ)
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