3. Die besten Portfolio‑ETFs für Anfängerinnen und Anfänger

Eine weitere Möglichkeit für Anfängerinnen und Anfänger ist die Investition in einen Portfolio‑ETF. Dabei investierst du auch in einen einzigen ETF, in diesem ETF befinden sich aber nicht einzelne Aktien, sondern verschiedene ETFs.

Der große Vorteil: Anstatt nur in Aktien zu investieren, legen Portfolio-ETFs dein Geld auch in Anleihen‑ETFs an. Du bist also nicht zu 100 Prozent in Aktien investiert, sondern je nach gewähltem Portfolio‑ETF nur zu 20 Prozent, 40 Prozent, 60 Prozent oder 80 Prozent. Damit kannst du das Risiko von hohen Kursverlusten weiter reduzieren und sparst dir zudem den Aufwand, selbst ein über verschiedene Anlageklassen gestreutes ETF‑Portfolio zu erstellen.

Inzwischen sind diese Portfolio‑ETFs auch sehr günstig. Die günstigsten ETFs der Anbieter iShares und Vanguard kosten gerade einmal 0,25 Prozent pro Jahr. Diese Kosten würden dir auch in etwa entstehen, wenn du ein ETF‑Portfolio aus einzelnen ETFs selbst erstellst, allerdings wäre der Aufwand für dich wesentlich größer. Gerade für ETF‑Einsteigerinnen und Einsteiger, die im Rahmen eines ETF‑Sparplans mit dem Sparen beginnen, sind Portfolio‑ETFs eine gute Alternative.

Aus der folgenden Tabelle kannst du einige Portfolio‑ETFs entnehmen.