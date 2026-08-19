ETFs werden immer beliebter und sind längst im Mainstream angekommen. Millionen von Menschen in Deutschland nutzen bereits die Vorteile von ETFs und investieren ihr Geld in die kostengünstigen Indexfonds, zumeist über einen Sparplan. Bei ETFs handelt es sich um Investmentfonds, die passiv einen Index nachbilden, zu sehr niedrigen Gebühren. Anlegerinnen und Anleger profitieren von der breiten Diversifikation und Risikostreuung von ETFs und können langfristig eine sehr gute Rendite an der Börse mit diesen Produkten erzielen.

In der heutigen Zeit ist dies wichtiger denn je. Denn wenn du Geld auf einem Girokonto, Sparkonto oder Tagesgeld hortest, erhältst du heute keine, oder nur sehr wenige, Zinsen für dein Vermögen. Im Gegenteil: Manchmal wurden sogar Negativzinsen auf das Ersparte erhoben. Zudem sorgt die zuletzt stark gestiegene Inflation dafür, dass sich der Wert deines Vermögens stetig reduziert.

Für einen Ausweg aus der Misere bieten ETFs Vorteile. Doch wie kann man die Vorteile von ETFs am besten für sich nutzen? Und welche potenziellen Nachteile gibt es bei ETFs?

Wir nennen dir alle Vor- und Nachteile von ETFs und klären deine Fragen, damit du selbst entscheiden kannst, ob ETFs die richtige Geldanlage für dich sind.