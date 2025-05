Einfach erklärt: Was ist ein ETN?

Ein ausgewogenes Portfolio kann neben Aktien, Anleihen und ETFs auch alternative Anlageklassen, wie beispielsweise Kryptowährungen oder Währungen, umfassen. Für diese Anlageformen eignen sich Exchange Traded Notes (ETNs). Diese börsengehandelten Wertpapiere ermöglichen einen unkomplizierten Zugang zu Basiswerten, die sich nicht über ETFs oder ETCs abbilden lassen, wie beispielsweise einzelne Kryptowährungen oder gehebelte Strategien.

Doch was genau ist ein ETN, worin besteht der Unterschied zu ETFs, ETCs und ETPs, welche Vorteile und Risiken sind zu beachten und wie lässt sich in ETNs investieren? In diesem Ratgeber findest du alle Antworten.