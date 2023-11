Warum in Kryptowährungen investieren?

Als Bitcoin, eine der ersten Kryptowährungen, erfunden wurde, lag die große Finanzkrise noch in den letzten Zügen. Damals geriet das Bankensystem der westlichen Welt infolge der Immobilienkrise in den USA ins Wanken. Das kostete Banken und Kreditinstitute viel Vertrauen. Im Jahr 2009 wurde die Idee des Bitcoins als erste digitale Währung in einem Whitepaper vorgestellt. Der oder die Autoren sind bis heute unbekannt und werden meist unter dem Pseudonym „Satoshi Nakamoto“ genannt. Als erste digitale Währung überhaupt sollte Bitcoin die Nutzer unabhängig vom Bankensystem machen. Anders als bei herkömmlichen Währungen wie Euro oder Dollar gibt es keine zentrale Autorität, die darüber entscheidet, wie viele Bitcoins im Umlauf sind.

Mittlerweile sind Bitcoin und die damit verbundene Blockchain-Technologie in der Finanzwelt angekommen, für die Kryptowährungen und -technologien eigentlich als Gegenentwurf gedacht waren. Zahlreiche Finanzunternehmen nutzen die zugrundeliegende Blockchain-Technologie oder bieten entsprechende Produkte und Dienstleistungen rund um Kryptowährungen an. So müssen Anlegerinnen und Anleger heute nicht mehr über eine „Wallet“, also ein digitales Portemonnaie, verfügen. Kryptowährungen können auch als Wertpapiere in Form von Exchange Traded Products (ETPs) über regulierte Handelsplätze wie Xetra gehandelt werden.