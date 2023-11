Die 10 wichtigsten Kryptowährungen

Bitcoin (BTC): Die Mutter aller Kryptowährungen

Bitcoin ist die Mutter aller Kryptowährungen und bis heute ihr bekanntester Vertreter. Erfunden wurde die digitale Währung 2009 von einem gewissen Satoshi Nakamoto. Der Name ist ein Pseudonym. Bis heute ist die wahre Identität des Bitcoin-Erfinders nicht bekannt, auch wenn es immer wieder Spekulationen über reale Personen gibt, die dahinter stecken könnten.

Das Gründungsjahr 2009 verbinden viele Anlegerinnen und Anleger mit der Finanzkrise, die in Europa und Nordamerika für große Verunsicherung sorgte und das Vertrauen in Anleihen und letztlich in Papierwährungen erschütterte. Die Idee hinter Bitcoin ist es, ein Währungssystem für Menschen zu schaffen, das unabhängig vom globalen Finanzsystem mit Banken und Börsen funktioniert und nicht wie Dollar, Euro und Co. von Zentralbanken dominiert wird.

Die Basis von Bitcoin ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, das auf Basis der Blockchain-Technologie funktioniert. Die Blockchain ist zunächst nichts anderes als eine Kette von Datenblöcken, daher der Name. Diese werden hintereinander gespeichert und bilden dann eine Kette, die stetig wächst und - bei Bitcoin derzeit etwa jede Minute - um einen Block erweitert werden kann. Die Datenbank ist auf vielen Computern weltweit gespeichert und wird durch den eingebauten Konsensmechanismus ständig synchronisiert. Das macht diese große Datenbank so sicher, aber auch etwas schwerfällig.

Wie viel ein Bitcoin wert ist, wird an verschiedenen Handelsplätzen im Vergleich zu klassischen Währungen ermittelt. Spannend ist, dass der Bitcoin auf 21 Millionen Einheiten limitiert ist. Irgendwann werden die so genannten Bitcoin-Schürfer also alle Bitcoins „geschürft“ haben. Auf dem Weg dorthin sind Korrekturverfahren in den Bitcoin-Code eingebaut, die dafür sorgen, dass die Inflation begrenzt bleibt - ganz im Gegensatz zu Währungen wie dem US-Dollar oder dem Euro. Damit ähnelt Bitcoin eher Gold und wird daher auch gerne als digitales Gold bezeichnet.

Alle Bitcoins zusammen waren Anfang November 2023 rund 680 Milliarden US-Dollar wert. Zum Vergleich: So viel sind Unternehmen wie die weltgrößte Investmentbank J.P. Morgan oder der Ölkonzern Exxon Mobil an der Börse wert. Der Vergleich mit Exxon Mobil passt auch an anderer Stelle, denn Bitcoin benötigt viel energieintensive Rechenleistung, um neue Blöcke zu erzeugen. Welcher der so genannten Miner den neuesten Block an die Blockchain anhängen darf, entscheidet ein Algorithmus namens „Proof of Work“. Die Miner werden dafür mit Bitcoins belohnt. Die Energie für den Betrieb der eigens für das Mining errichteten Rechenzentren stammt nicht selten aus fossilen Energieträgern.