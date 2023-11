Kryptos direkt kaufen oder über einen Krypto-ETP?

Viele Anlegerinnen und Anleger ziehen es vor, ihre Kryptowährungsguthaben bei einer Kryptobörse zu hinterlegen. Die Börse eröffnet für die Nutzerinnen und Nutzer eine eigene Wallet, die aber nur auf den Systemen der Online-Börse funktioniert. Dies wird als Hot Wallet bezeichnet. Die Vermögenswerte werden dann von der Kryptobörse in einem großen Sammelpool verwaltet und der Betreiber kennt die Zugangsdaten der Nutzer. In der Kryptowelt warnen viele Fans davor, die Schlüssel der Wallet an Dritte weiterzugeben (“not your key, not your coin“).

Zu den bekanntesten Anbietern gehören derzeit Binance, Coinbase, Crypto.com oder Kraken, aber auch hierzulande etwa Bison * oder Bitpanda *.. Hier liegen die Schlüssel beim Anbieter und nicht mehr beim Anleger. Darüber hinaus bieten Krypto-Broker, meist per App auf dem Handy, die Möglichkeit, Kryptowährungen zu handeln. Oft können die Token einfach von der Börse zurück in die eigene Hard Wallet transferiert werden. Da viele Krypto-Börsen das Vermögen der Anlegerinnen und Anleger in Hot Wallets verwalten und nicht nur Fiat-Geld gegen Coins tauschen, müsste eigentlich die Bankenregulierung greifen. Während sich Anbieter wie Bison daran halten, gibt es weiterhin unregulierte Krypto-Broker. Und diese sind seit Herbst 2022 - Stichwort Zusammenbruch der FTX-Börse - nicht mehr aus den Schlagzeilen gekommen.