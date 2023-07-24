Kryptos direkt kaufen oder über einen Krypto-ETP?

Wenn die Schlüssel zu den Einträgen auf der Blockchain vergeben werden, dann vorzugsweise an etablierte und regulierte Profis aus dem konventionellen Finanzsektor. Zwar sind Anlegerinnen und Anleger auch bei Krypto-ETPs nicht im Besitz der Schlüssel zur jeweiligen Blockchain. Aber die Anbieter von Krypto-ETPs hinterlegen die Coins und dokumentieren dies. Alle Schritte vom Handel über das Halten bis zum Verkauf laufen nur über regulierte Finanzmarktdienstleister. Mit einem Prospekt werden sie zudem an einer regulierten Börse gelistet und dort zum Handel zugelassen. Aus dem Prospekt für solche Krypto-ETPs ergeben sich zahlreiche Pflichten für die Anbieter von Krypto-ETPs, deren Einhaltung von der Aufsicht überwacht wird.

Rechtlich handelt es sich bei ETPs um Schuldverschreibungen, da diese Wertpapiere von eigens zu diesem Zweck gegründeten Zweckgesellschaften emittiert werden. Ein Teil der ETP-Anbieter investiert 100 Prozent des Vermögens in Kryptowährungen, die Wertpapiere sind also mit Vermögenswerten hinterlegt. Bei einem Ausfall des Anbieters gehören die hinterlegten Kryptos der Anlegerin oder dem Anleger.

Einige Anbieter hingegen bilden die Entwicklung des Basiswertes synthetisch ab, der „Ausfallschutz“ der hinterlegten Assets fehlt. Manche setzen zusätzlich Hebel ein oder verleihen die digitalen Assets, um die eigene Marge zu erhöhen - mit entsprechendem Risiko. Geht der Emittent pleite, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das Geld der Anlegerinnen und Anleger weg. Auch bei dieser Produktkategorie lohnt es sich, genau hinzuschauen.

Das Grundprinzip hinter dieser Struktur ist jedoch von den milliardenschweren Gold-ETCs bekannt. Noch besser wären natürlich echte Krypto-ETFs, aber so weit ist der Regulator noch nicht.

Der Handel funktioniert wie bei ETFs: Bei Krypto-ETPs sorgen mehrere Market Maker dafür, dass die ETPs eng an der Kursentwicklung der hinterlegten Kryptowährung gehandelt werden. Anlegerinnen und Anleger benötigen für ETPs lediglich ein normales Wertpapierdepot inklusive Verrechnungskonto bei einer Bank oder einem Direktbroker. Zu den größten Anbietern solcher Kryptoanlagen in Wertpapierform zählen die ETC Group, 21Shares, Coinshares, VanEck und WisdomTree.