Besteuerung von Gold-ETCs

Wer über Wertpapiere in Gold investiert, muss Gewinne mit der Abgeltungssteuer versteuern. Eine Ausnahme davon bilden Gold‑ETCs, die einen Anspruch auf Lieferung von physischem Gold einräumen. Die Anbieter hinterlegen dazu in ihren Tresoren das Gold in Form von Goldbarren in unterschiedlichen Stückelungen. Anlegende können die gekauften Gold‑ETCs nach den Anlagebedingungen in physisches Gold tauschen. Dazu stellen sie einen Antrag und erhalten dann die entsprechende Menge an Gold nach Hause oder an eine zuvor genannte Abholstelle geliefert. Sie werden bei diesen Wertpapieren demnach denen, die direkt physische Goldbarren kaufen, gleichgestellt.

Achtung: Es werden auch Gold‑ETCs ohne physischen Auslieferungsanspruch angeboten. Bei diesen gilt die Steuerfreiheit nicht – Kursgewinne müssen dann versteuert werden. Im nächsten Schritt stellen wir die wichtigsten Gold‑ETCs vor.