Die Eröffnung eines Tagesgeldkontos ist heute einfacher denn je. Viele Banken bieten einen vollständig digitalen Prozess, der es dir ermöglicht, schnell und unkompliziert ein Konto zu eröffnen. Die Identitätsfeststellung erfolgt entweder per Postident-Verfahren oder noch bequemer per Videoident. Um auf einem Blick zu erkennen, wie die Bank deine Identität feststellt, haben wir die Wahl des Verfahrens direkt in unserem Tagesgeld-Vergleich integriert.

So geht´s Schritt für Schritt: