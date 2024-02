Was ist Festgeld?

In Deutschland unterliegen die Zinserträge von Festgeld- oder Tagesgeldkonten der Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent. Zudem fallen 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag an und ggf. die Kirchensteuer, die je nach Bundesland zwischen 8 und 9 Prozent variiert.



Bei Festgeldanlagen im Ausland kann zusätzlich eine Quellensteuer anfallen. Diese wird vom ausländischen Finanzamt einbehalten, die Höhe kann je nach Land unterschiedlich sein. Die gezahlte ausländische Quellensteuer kann unter Umständen auf die allgemeine Kapitalertragsteuer wie die deutsche Abgeltungssteuer angerechnet werden, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. In den meisten Fällen müssen Anlegerinnen und Anleger ihre ausländischen Zinseinkünfte in ihrem Wohnsitzland versteuern. Das bedeutet, dass Einkünfte aus Festgeldanlagen im Ausland in der Steuererklärung angegeben und entsprechend den nationalen Steuergesetzen besteuert werden müssen.

Bevor du Geld im Ausland anlegst, solltest du dich daher über die spezifischen Steuergesetze und -regelungen sowohl im Land der Anlage als auch in deinem Wohnsitzland informieren und gegebenenfalls fachkundige steuerliche Beratung in Anspruch nehmen.

Um den Freibetrag optimal auszunutzen und die Steuerlast zu minimieren, kannst du einen Freistellungsauftrag bei der Bank erteilen, bei der die Zinserträge erzielt werden. Dieser Freistellungsauftrag ermöglicht es dir, bis zur Erreichung des Sparerpauschbetrags (Freibetrag) steuerfrei Zinsen zu erzielen. Der Freibetrag beträgt 1.000 Euro pro Person bzw. 2.000 Euro für gemeinsam Veranlagte. Eine jährliche Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Freistellungsauftrags kann dabei sinnvoll sein, um Änderungen in der persönlichen finanziellen Situation bzw. bei der Geldanlage zu berücksichtigen.