Wie & wo sollte ich meinen Notgroschen anlegen?

Fast jeder hat schon einmal davon gehört, aber weißt du wirklich, was ein Notgroschen ist? Die Idee des Notgroschens stammt aus dem 16. Jahrhundert, als ein vorausschauender Landesfürst eine spezielle Münze prägen ließ – den „Notpfennig“. Alle seine Untertanen mussten diese Münze als Rücklage für schlechte Zeiten besitzen. Später wurde aus dem Pfennig ein Groschen und so entstand der Begriff „Notgroschen“.

Heute ist der Notgroschen ein finanzieller Puffer, den du dir ansparen solltest, um unerwartete Ausgaben oder finanzielle Notfälle abdecken zu können.

In diesem Ratgeber erfährst du, wie du am besten für einen Notgroschen sparen kannst, warum eine Reserve so wichtig ist und wie hoch diese sein sollte.