Die 50-30-20-Regel

1. Nettoeinkommen berechnen

Die Berechnung des Nettoeinkommens ist ein wichtiger Schritt, um sich einen Überblick über die eigenen Finanzen zu verschaffen. Als Angestellte oder Angestellter reicht in der Regel ein Blick auf die monatliche Gehaltsabrechnung, um das Nettoeinkommen nach Abzug von Steuern und Beiträgen für Versicherungen wie Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung zu bestimmen. Zusätzlich zum Nettoeinkommen, zählen aber auch Mieteinnahmen oder Einkünfte aus Unterhalt dazu.

In jedem Fall ist es wichtig, das Nettoeinkommen regelmäßig zu überprüfen, um den Überblick über die eigenen Finanzen zu behalten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

2. Ausgaben und Fixkosten ermitteln

Deine regelmäßigen, monatlichen Ausgaben und Fixkosten kannst du hauptsächlich deinen Kontoauszügen, deiner Banking-App oder deinem Haushaltsbuch entnehmen. Da die monatlichen Ausgaben jedoch schwanken können, ist es sinnvoll, einen Durchschnitt der letzten Monate zu bilden. So erhältst du ein realistischeres Bild darüber, was du ausgibst.

Bereits in diesem Schritt kann dir ein guter Überblick über deine Finanzen helfen, in deinen Ausgaben Einsparpotentiale, z.B. durch Preisvergleiche von Versicherungen, Strom sowie Handy- oder Internettarifen, zu erkennen und ggf. Optimierungen vorzunehmen. Es ist jedoch wichtig, sich nicht zu sehr einzuschränken, um ein gesundes Verhältnis zwischen Sparen und Lebensqualität zu finden.

3. Kategorisierung der Ausgaben nach der 50-30-20-Regel

Nun geht es darum, die Ausgaben und Fixkosten nach der 50-30-20-Regel aufzuteilen. Die Kategorien hierfür sind: 50 Prozent Grundbedürfnisse, 30 Prozent Hobbys und persönliche Bedürfnisse sowie 20 Prozent zum Sparen und Schulden tilgen.

Welche Kosten zu welcher Kategorie bei der 50-30-20-Regel gehören, zeigt die folgende Grafik:

Durch diese Kategorisierung kannst du sofort sehen, wie viel Budget für die einzelnen Bereiche übrig bleibt und gegebenenfalls nach weiteren Einsparpotenzialen suchen. So kannst du dein persönliches Budget anpassen und gezielt sparen oder Schulden abbauen, um finanzielle Ziele schneller zu erreichen.

Die 50-30-20-Regel stellt allerdings nur eine Orientierung dar und sollte individuell angepasst werden. Je nach persönlicher Situation und Bedürfnissen kann es sinnvoll sein, mehr oder weniger Geld in eine bestimmte Kategorie zu investieren. In jedem Fall solltest du ein realistisches Budget für dich festlegen und nicht über deine Verhältnisse leben, um finanzielle Probleme zu vermeiden.