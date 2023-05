Die 50-30-20-Regel

Der Ursprung der 50‑30‑20‑Regel liegt in dem Buch „All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan“, welches 2005 erschien und von Elizabeth Warren und Amelia Warren Tyagi stammt. In diesem hatten Warren, eine amerikanische Politikerin und ehemalige Professorin für Wirtschaftsrecht an der Harvard University, sowie die Unternehmerin und Autorin von Büchern über finanzielle Bildung, Warren Tyagi, das gemeinsam entwickelte Konzept der 50‑30‑20‑Regel vorgestellt.