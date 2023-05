Was ist Frugalismus?

Frugalisten leben oft sehr sparsam und achten darauf, ihr Geld nur für das Nötigste auszugeben. Sie sind aber nicht unbedingt geizig oder knauserig, sondern versuchen, bewusst und sinnvoll mit ihrem Geld umzugehen. Frugal zu leben bedeutet also, im Einklang mit den eigenen Werten und Bedürfnissen zu leben und auf unnötigen Konsum zu verzichten.

Häufig setzen sich Frugalisten das Ziel, eine bestimmte Summe an Ersparnissen aufzubauen und diese zu investieren, um möglichst früh frei von finanziellen Sorgen leben zu können. Ist das erreicht, kommt für viele Frugalisten ein Leben in der Hängematte dennoch nicht in Frage, auch wenn viele gemeinhin oft mit dem Bild eines verfrühten Eintritts in den Ruhestand assoziiert werden.

