Unsere 10 Tipps zum Sparen
Wie kann man am besten Geld sparen?
Sparen ist ein wichtiges Thema, mit dem sich jeder beschäftigen sollte. Es gibt viele Möglichkeiten Geld zu sparen – vom Aufbau eines Notgroschens auf einem Tagesgeldkonto, über das Sparen im Alltag, bis hin zur Investition in Aktien oder ETFs. Doch aller Anfang ist schwer und oft wissen wir nicht, wie und wo wir anfangen möchten.
In diesem Artikel geben wir dir Tipps, die dir helfen können, Geld zu sparen und deine finanziellen Ziele zu erreichen.
Das Wichtigste in Kürze: Relevantes zum Sparen im Überblick
Definition: Sparen dient dazu, finanzielle Sicherheit aufzubauen und Ziele wie z.B. die Anschaffung eines Eigenheims zu finanzieren. Sparen ist auch eine Art Konsumverzicht bzw. wird der Konsum auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Investieren: Im Gegensatz zum Sparen, bei dem das Geld auf klassischen Sparkonten geparkt wird, wird beim Investieren das Geld an den Kapitalmärkten angelegt, z.B. in geeignete Aktien, Fonds oder ETFs. So lässt sich etwa ein Passives Einkommen aufbauen.
Arten: Es gibt viele verschiedene Arten zu sparen, darunter klassische Sparkonten, Tagesgeldkonten oder Festgeldkonten. Die Wahl hängt von deinen Sparzielen, der Risikotoleranz und den persönlichen Vorlieben ab.
Tipps: Überprüfe deine Ein- und Ausgaben, automatisiere das Anlegen deiner Ersparnisse und vergleiche stets Angebote, um dein Geld so effizient wie möglich zu sparen und zu investieren.
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Warum ist Geld sparen überhaupt sinnvoll?
Geld zu sparen ist sinnvoll, weil es dir z.B. ermöglicht, finanziell abgesichert zu sein und dir deine Ziele und Wünsche zu erfüllen.
Einige Gründe, warum Sparen sinnvoll ist:
- Finanzielle Sicherheit: Wenn du Geld sparst, solltest du dir einen Notgroschen von mindestens 3 Netto-Monatsgehältern aufbauen, um in Notfällen, wie z.B. Krankheit, Arbeitslosigkeit oder unerwarteten Reparaturen, abgesichert zu sein.
- Ziele erreichen: Sparen ermöglicht es dir, große Ziele wie z.B. den Kauf eines Autos oder gar eines Eigenheims zu erreichen.
- Vermögensaufbau: Sparst und investierst du regelmäßig, kannst du ein Vermögen aufbauen, dabei den Cost-Average-Effekt nutzen und von den Vorteilen des Zinseszinseffekts profitieren.
Hier findest du alles, was du übers Sparen wissen musst
Im Folgenden haben wir dir ein paar weiterführende Artikel aufgelistet, die Teilaspekte des Themas Sparen näher beleuchten:
10 Tipps zum Sparen
Wie du beim Geld sparen am besten vorgehst, zeigen dir unsere 10 Tipps, die wir im Folgenden für dich zusammengetragen haben:
Mache dir einen Überblick über deine Ausgaben: Notiere alle deine Ausgaben (z.B. in einem Haushaltsbuch) und versuche, unnötige Kosten zu eliminieren und das Sparpotenzial in deinem Alltag zu erkennen. Ein Ausgabenlimit kann helfen, deine Ausgaben im Griff zu behalten.
Setze dir konkrete Sparziele: Mache dir genaue Ziele, wie viel Geld du pro Monat oder pro Jahr sparen möchtest, um motiviert zu bleiben und Fortschritte zu erzielen.
Baue einen Notgroschen auf: Spare regelmäßig Geld in Höhe von mindestens 3 Netto-Monatsgehältern, um einen Notgroschen aufzubauen, der dich im Notfall absichert.
Bezahle deine Schulden ab: Musst du noch einen Kredit zurückzahlen? Bevor du Geld investierst, solltest du zunächst deine Schulden begleichen.
Vergleiche die Anbieter: Vergleiche die Kosten von Versicherungen, Strom und anderen Fixkosten mit anderen Anbietern und wechsle gegebenenfalls zu einem günstigeren.
Plane Einkäufe und vermeide Impulskäufe: Plane Einkäufe und mach dir eine Einkaufsliste, um Impulskäufe zu vermeiden. Nutze Angebote und Rabatte, um die Kosten für Lebensmittel zu reduzieren.
Spare bei Energiekosten: Spare Energie, indem du Strom- und Wasserverschwender in deinem Haushalt abschaltest und energiesparende Geräte kaufst. Aber auch Verhaltensänderungen, z.B. beim Heizen, können viel bewirken und dir bares Geld sparen.
Verwende ein Sparkonto oder Tagesgeldkonto: Eröffne ein Sparkonto oder Tagesgeldkonto, um deine Ersparnisse zu parken und von höheren Zinsen als auf dem Girokonto zu profitieren.
Überlege, ob du Dinge kaufen oder mieten solltest, um Geld zu sparen: Beispielsweise kann es sich lohnen, Werkzeug oder Elektronik zu mieten, anstatt es zu kaufen.
Investiere: ETFs (Exchange Traded Funds) bieten z.B. die Möglichkeit, in eine breitere Palette von Unternehmen oder Branchen weltweit zu investieren und langfristig von einer Wertsteigerung und Rendite zu profitieren.
Wie viel Geld sollte ich sparen?
Laut Expertinnen und Experten solltest du jeden Monat mindestens 10 %, besser 20 % deines Nettoeinkommens sparen. Ein guter Anhaltspunkt dafür ist die 50-30-20-Regel. Nach dieser Regel solltest du 50 % deines Einkommens für die wichtigsten Dinge wie Miete und Lebensmittel verwenden, 30 % für Freizeitausgaben, Wünsche oder andere Käufe und 20 % für Schuldentilgung oder Sparen aufwenden.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Zahlen nur als grobe Richtlinie dienen und deine Spar- oder Anlagestrategie je nach individueller Situation variieren kann. Wenn die 20 %-Regel für deine aktuelle Lebenssituation nicht passt, ist es völlig in Ordnung, kleiner anzufangen und dein Sparziel anzupassen.
Um vorab zu berechnen wie viel du monatlich sparen musst, um deine finanziellen Ziele zu erreichen, ist der Finanzielle Ziele Rechner von extraETF.com ein praktisches Tool.
Sparen oder Investieren: Was ist der Unterschied?
Eins haben Sparen und Investieren gemeinsam: In beiden Fällen wird Geld zurückgelegt anstatt es auszugeben. Beim Sparen landet das Geld üblicherweise auf klassischen Sparbüchern, Spar- oder Tagesgeldkonten – oder unter der Matratze. Beim Investieren hingegen wird das Geld am Kapitalmarkt angelegt und in Aktien, Aktien-ETFs & Co. gesteckt.
Investitionen versetzen dich also grundsätzlich in die Lage mit dem Kapital eine höhere Rendite erwirtschaften zu können. Darauf sind wir am Beispiel von ETFs u.a. auch in unserem Artikel zur Rendite und Wertentwicklung von ETFs ausführlicher eingegangen.
Im Detail geht es beim Sparen darum, sein Geld nicht für den Konsum auszugeben, sondern weniger Geld aufzuwenden als im gleichen Zeitraum verdient wurde. Somit ist das Sparen auch eine Art Konsumverzicht bzw. -aufschub in die Zukunft.
Meist lassen sich besonders im Alltag oder gar zu Hause viele Möglichkeiten identifizieren, um Geld zu sparen und bewusster zu konsumieren. Ein Beispiel für ein besonders sparsames Lebenskonzept stellen wir in unserem Artikel zum Frugalismus vor, in dem wir noch dazu viele wertvolle Spartipps und Tricks zum Sparen für dich zusammengestellt haben.
Arten: Welche Sparmöglichkeiten gibt es?
Möglichkeiten zum Sparen gibt es viele. Bekannte Sparformen sind Sparbücher, die Nutzung von Bausparen, Lebensversicherungen bzw. Festgeld- oder Tagesgeldkonten. Da es sich beim Investieren im weiteren Sinne auch um eine Sparform handelt, haben wir auch einige Investitionsmöglichkeiten aufgenommen.
Verschiedene Formen des Sparens im Überblick:
- Sparbuch: Ein Sparbuch ist ein klassisches Sparprodukt, bei dem man regelmäßig Geld einzahlt und es über einen bestimmten Zeitraum anlegt.
- Tagesgeld: Tagesgeldkonten bieten eine höhere Flexibilität als Sparbücher, da man das Geld jederzeit ohne Verluste abheben kann.
- Festgeld: Festgeldkonten sind für einen festen Anlagezeitraum vorgesehen. Auf ihnen ist das Geld dann meistens mehrere Monate bis zu mehreren Jahren fest gebunden. Sie bieten in der Regel einen höheren Zins als ein Sparbuch oder Tagesgeldkonto.
- Aktien, Fonds, ETFs: Diese Formen des Sparens beinhalten das Investieren in Wertpapiere, um von den möglichen Wertsteigerungen und Dividenden zu profitieren. Mit einem ETF-Sparplan kannst du bspw. monatlich Geld breit gestreut am Aktienmarkt anlegen.
- Immobilien: Eine Immobilie kann als Form des Sparens angesehen werden, da sie potenziell an Wert gewinnen und gleichzeitig als Wohnraum genutzt werden kann.
- Kryptowährungen: Kryptowährungen sind eine relativ neue Form des Sparens, die jedoch in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen hat. In unserem Krypto-Vergleich kannst du dir unterschiedliche Broker ansehen.
Es gibt noch viele weitere Formen des Sparens, die hier nicht aufgeführt sind, wie z.B. Lebensversicherungen, Bausparen oder Anlagen in Edelmetalle oder Rohstoffe. Zudem ist vor jeder Investition wichtig, die verschiedenen Möglichkeiten zu vergleichen und sich gut zu informieren, um dann die beste Wahl für die eigene Situation zu treffen.
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Exkurs: Was ist das Magische Dreieck der Geldanlage?
Gibt es eine Geldanlage, die hohe Renditechancen aufweist, dabei vollkommen sicher und jederzeit verfügbar ist? Tatsächlich existiert ein klassischer Zielkonflikt bei Geldanlagen, den man kennen sollte. Das bedeutet, alle drei Ziele gleichzeitig lassen sich mit keinem Produkt auf einmal erreichen.
Das magische Dreieck der Geldanlage verdeutlicht diesen Zielkonflikt. Jede Geldanlage – egal, ob Aktien, Immobilien, Sparbuch oder ein anderes Investment – weist in den drei Dimensionen des Magischen Dreiecks ein eigenes Profil auf. Man ist daher gut beraten, Anlageprodukte anhand dieser Dimensionen genau zu überprüfen, bevor man sich für eines entscheidet.
Und so sieht das „magische Dreieck der Geldanlage“ aus:
Sicherheit: Die erste Dimension steht für den Werterhalt des angelegten oder investierten Geldes. Bei einer vollständig sicheren Anlage wird also in jedem Fall der Kapitaleinsatz am Ende vollständig zurückgezahlt. Ist eine Geldanlage nicht vollkommen sicher, birgt sie ein gewisses Risiko, einen Verlust zu erleiden.
Rendite: Bei dieser Dimension Rendite bzw. Rentabilität geht es um den Ertrag, der mit einer Geldanlage erzielt werden kann. Üblicherweise wird die Rendite als Verhältnis aus dem Ertrag einer Geldanlage zum eingesetzten Geld über eine bestimmte Zeitspanne gemessen.
Verfügbarkeit: Als Drittes kennen wir die Dimension Verfügbarkeit oder Liquidität. Sie besagt, wie schnell man eine Geldanlage auflösen, also wieder zu Geld machen kann. Rege gehandelte börsennotierte Anlagen, wie Aktien oder ETFs, lassen sich in der Regel jederzeit zu den Handelszeiten verkaufen. Genauso können Anlegerinnen und Anleger ihre Gelder auf einem Tagesgeldkonto jederzeit abheben. Im Kontrast dazu stehen Immobilien, hier kann sich ein Verkauf über Wochen oder Monate hinziehen, oder auch Beträge, die für eine bestimmte Laufzeit auf einem Festgeldkonto angelegt sind.
Wie kann ich am besten monatlich sparen?
Einer der einfachsten Wege, um Geld zu sparen, besteht darin, sich ein festes Sparziel zu setzen. Lege dir einen bestimmten Betrag pro Monat oder pro Jahr fest und stelle sicher, dass du diesen Betrag regelmäßig auf ein Sparkonto einzahlst oder, nachdem du dich gründlich mit der Materie vertraut gemacht hast, z.B. jeweils über einen ETF-Sparplan breit gestreut und langfristig in weltweite Aktien-ETFs investierst. Ein ETF-Sparplan oder Dauerauftrag auf das Sparkonto automatisiert dein Sparen.
Ein weiterer Tipp zum Sparen ist es, ein Haushaltsbuch zu führen und genau zu verfolgen, wie viel Geld du ausgibst. So lassen sich nicht nur zahlreiche Einsparpotentiale im Alltag erkennen, sondern du bekommst insgesamt einen besseren Überblick über deine Ausgaben und kannst gezielt sparen.
Oft wird einem mit einem Haushaltsbuch auch bewusst, wo viele Kostenfresser liegen, wie etwa ungenutzte Abos oder einige überflüssige Versicherungen, auf die sich ohne einen Verlust an Lebensqualität verzichten lässt.
Möglichkeiten zum monatlichen Sparen gibt es einige und das kann z.B. mit Spar-Challenges auch spielerisch gehen. Eine Frage ist, ob es sinnvoller ist zu sparen oder zu investieren. Wichtig ist, eine Balance zu finden und sicherzustellen, dass genug Geld für Notfälle zugänglich ist. Du kannst monatlich Geld auf einem Tagesgeldkonto anlegen. Hierbei erhält man meist einen höheren Zins als auf einem Girokonto und kann so sein Geld schneller anwachsen lassen. Eine Alternative hierzu kann auch ein Festgeldkonto sein, bei dem man das angelegte Geld für einen bestimmten Zeitraum fest anlegt und in dieser Zeit einen höheren Zins erhält.
Das Problem bei diesen Sparformen sind allerdings die niedrigen Zinsen, wodurch sich der Wertverlust deines Geldes durch Inflation langfristig nicht ausgleichen lässt.
Worauf sollte ich beim Sparen achten?
Wenn du anfangen möchtest, Geld zu sparen, solltest du darauf achten, dass du eine Sparmöglichkeit wählst, die einen möglichst hohen Zins bietet. Aufgrund der Inflation verliert das Geld, das du auf einem Girokonto liegen lässt, stetig an Wert.
Eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist es, das Geld auf einem Festgeld- oder Tagesgeldkonto anzulegen, die in der Regel höhere Zinsen bieten als Girokonten. Da diese Sparformen den Wertverlust durch Inflation nicht ausgleichen können, solltest du dich mit dem Thema ETFs und Inflation beschäftigen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Risiko-Rendite-Verhältnis. Hohe Gewinne sind in der Regel mit höheren Risiken verbunden.
Wenn du jedoch langfristig sparen und investieren möchtest, kannst du in Anlageklassen wie Aktien, Immobilien oder Anleihen investieren, um höhere Renditen zu erzielen. Dies lässt sich einfach und kostengünstig z.B. über ETFs umsetzen.
Fazit: Sinnvolles Sparen & Investieren
Sparen und Investieren verfolgen generell unterschiedliche Ziele und erfordern unterschiedliche Risikopräferenzen. Sparen dient dazu, Geld für kurzfristige Zwecke oder Notfälle zurückzulegen, während das Investieren darauf abzielt, Geld für die Zukunft zu vermehren, den Wertverlust durch Inflation zu kompensieren und langfristige Ziele zu erreichen.
Es ist wichtig zu beachten, dass das Sparen und Investieren sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern als Ergänzung zu betrachten sind. So kannst du die bestmögliche finanzielle Absicherung und Erreichung deiner Ziele gewährleisten. Eine sorgfältige Überlegung der Ziele und Risikopräferenzen kann helfen, die richtige Wahl für deine Geldanlage zu treffen.
Eine Ergänzung zum Sparen kann die Anlage in ETFs sein. Möchtest du mehr über diese Anlagemöglichkeit wissen? In unserem Artikel haben wir ETFs für Anfängerinnen und Anfänger ausführlich erklärt. Hast du dich bereits informiert, kannst du dir in unserer ETF-Suche alle in Deutschland handelbaren ETFs ansehen.
Wir beantworten weitere Fragen zum Thema „Sparen“
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