Möglichst früh finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen oder bereits, z.B. mit 40 Jahren, in Rente gehen zu können - das ist das Ziel der FIRE-Bewegung. FIRE steht dabei für Financial Indepence, Retire Early (finanzielle Unabhängigkeit, vorzeitiger Ruhestand). Sie beinhaltet einen gewissen Verzicht, um einen hohen Anteil des Einkommens zu sparen und das Geld klug anzulegen, wobei dich der extraETF Finanzmanager besonders gut den Überblick bewahren lässt.

Auch wenn die FIRE-Bewegung ursprünglich aus den USA kommt, wird sie unter vielen Menschen in Deutschland immer beliebter. Doch wie lässt sich das Ziel der finanziellen Unabhängigkeit erreichen? Und wie, in nicht allzu vielen Jahren, genug Vermögen aufbauen?

In diesem Ratgeber beantworten wir dir diese und weitere Fragen und du erfährst, was die FIRE-Bewegung ausmacht.