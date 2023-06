Dagegen wird finanzielle Freiheit etwas weiter und individueller definiert. So fühlen sich manche Menschen finanziell frei, wenn sie genug finanzielle Mittel zur Verfügung haben, um z.B. ohne finanzielle Sorgen einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen. Andere finden in einer selbstständigen Tätigkeit zu mehr finanzieller Freiheit, in der sie sich selbst verwirklichen, reisen oder flexibel über ihre Arbeitszeit entscheiden können.

Insgesamt ist finanzielle Unabhängigkeit ein Meilenstein auf dem Weg zur finanziellen Freiheit, wodurch sich ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben führen lässt, ohne von finanziellen Zwängen abhängig zu sein.